فيرشتابن "فخورٌ جدًا" بعدد انتصاراته القياسي بالرغم من عدم اهتمامه بالإحصائيّات

بعد أن ضمن لقبه الثاني في سوزوكا في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، واصل فيرشتابن سيطرته هذا الموسم مُحقّقًا فوزه الـ 14 يوم الأحد ضمن جائزة المكسيك الكبرى.

وتفوّق بذلك فيرشتابن على الرقم القياسي السابق المشترك بين مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل، وذلك بالرغم من تبقي سباقَين على نهاية هذا الموسم.

وقال الهولندي: "إنّه موسمٌ مذهلٌ بالنسبة لنا كفريق. لم أعتقد مطلقًا أنّني سأكون قادرًا على تحقيق 14 انتصارًا هذا العام. لكن بالطبع أنا فخورٌ جدًا".

وكان فيرشتابن قد قلّل مرارًا من أهميّة الرقم القياسي وإمكانيّة بلوغه طوال الفترة الماضية. وبعد معادلته للرقم القياسي السابق في أوستن، أشار فيرشتابن إلى اختلاف هذه الحقبة وكيف أنّ المواسم أطول الآن.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد سباق المكسيك إن كان قراره بالتقليل من أهميّة الأرقام القياسيّة تكتيكًا لتفادي فقدان تركيزه، قال فيرشتابن أنّه غير متأكّدٍ من ذلك، لكنّه "لم يكن مطلقًا مهتمًا بالإحصائيّات".

وقال: "أعيش في الحاضر. أحاول تقديم أفضل أداء ممكن في كلّ عطلة نهاية أسبوع. أحاول الفوز بالسباقات وذلك هو الأهم بالنسبة لي. يعتمد الكثير على الحزمة بأكملها في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لست مهتمًا بمتابعة كلّ الإحصائيات. لكنّه موسمٌ مدهشٌ بالتأكيد، وأنا سعيدٌ جدًا بالفوز بالكثير من السباقات".