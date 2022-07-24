فيرشتابن: فارق الـ 63 أكبر من ممّا "يجب أن يكون عليه"
قال ماكس فيرشتابن أنّ أفضليّته على حساب شارل لوكلير في صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد أكبر ممّا يجب أن تكون عليه بالنظر إلى أداء فيراري بالمقارنة مع ريد بُل حتّى الآن هذا الموسم.
أحرز فيرشتابن فوزه السابع في 2022 ضمن جائزة فرنسا الكبرى بعد تعرّض غريمه لوكلير لحادث أثناء تواجده في الصدارة في نهاية الفترة الأولى.
وكان لوكلير قد تأهّل في المركز الأوّل لصالح فيراري وتقدّم على فيرشتابن بأكثر من ثانية قبل توجّه الأخير لإجراء وقفة صيانته في نهاية اللفّة الـ 16.
وأبقت فيراري على لوكلير على الحلبة قبل أن يتعرّض لحادث في اللفّة الـ 18 إثر خطأ قيادي، وهو ما تسبّب في اعتماد سيارة الأمان وعودة فيرشتابن إلى الصدارة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
وأدار فيرشتابن إطاراته بشكلٍ جيّد ليُكمل السباق من دون الحاجة للتوقّف مرّة أخرى. وشهد هذا الفوز رفع فيرشتابن لأفضليّته في صدارة البطولة إلى 63 نقطة مع بقاء 10 سباقات على نهاية الموسم.
وقال الهولندي: "من المهمّ للغاية دائمًا تحقيق النقاط، حتّى في اليوم السيّئ، وهو ما فعلنها في النمسا".
وأكمل: "بالطبع تُعدّ هذه الصدارة رائعة، لكنّها ربّما أكبر ممّا من المفترض أن تكون عليه عند النظر إلى أداء السيارتَين".
واعترف فيرشتابن بأنّه اعتقد بأنّ لوكلير كان ليكون أسرع في الفترة الأولى من السباق وأن يكون من الصعب للغاية عليه اتّباعه، لكنّه اكتشف بأنّه قادرٌ على البقاء على مقربة منه بشكلٍ أسهل من المتوقّع.
وقال: "كان بوسعي ملاحظة أنّ توازن سيارتنا ليس سيّئًا، لكن ربّما كان هو أيضًا بصدد إدارة وتيرته قليلًا. بدَونا تنافسيين للغاية، لكن بالطبع ذلك ما نريد رؤيته".
وفي حين بدا فيرشتابن سعيدًا بفارق النقاط الكبير أمام لوكلير، فإنّه حذّر في المقابل من أنّ "الكثير من الأمور قد تحدث" بعد رؤيته أفضليّة الـ 46 نقطة التي تمتّع بها لوكلير مبكّرًا تتبخّر في غضون ثلاثة سباقات.
كما عزّزت ريد بُل أفضليّتها في صدارة بطولة الصانعين إلى 82 نقطة أمام فيراري بالرغم من خسارة سيرجيو بيريز لمنصّة التتويج في اللفّات الأخيرة بسبب خطا في نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.
وقال كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ فيرشتابن كان ليتقدّم على لوكلير في جميع الأحوال بالنظر إلى توقّفه المبكّر، لكنّ الفريق كان ليلتزم باستراتيجيّة التوقّف الوحيد بالنظر إلى أنّ مستويات تآكل الإطارات كانت أقلّ من المتوقّع.
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