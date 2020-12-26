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فيرشتابن "غير نادم" على رفض عرض مرسيدس في 2014

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فيرشتابن "غير نادم" على رفض عرض مرسيدس في 2014
من قبل:
, محرر

أصرّ ماكس فيرشتابن وفريقه الإداري على عدم شعورهم بالندم بالالتزام مع ريد بُل في الفورمولا واحد، على الرُغم من الاهتمام الذي أظهرته مرسيدس تجاه الهولندي في 2014.

يُلقي وثائقي جديد بعنوان "مهما يتطلب الأمر" يُعرض على قناة "زيجو سبورت" الهولندية الضوء على القرارات التي اتخذها فيرشتابن لتحديد سبيله في الفورمولا واحد.

ويستكشف الوثائقي اللقاءات التي جمعت إدارة فيرشتابن مع كل من ممثلي ريد بُل ومرسيدس على هامش جائزة ألمانيا الكبرى موسم 2014 من أجل مناقشة حصوله على مقعد في الفورمولا واحد في الموسم التالي.

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وعقب نقاشات مع هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل داخل المقر المتنقل للفريق في هوكنهايم، سرعان ما تواصل توتو وولف مدير فريق مرسيدس ونيكي لاودا مع إدارة فيرشتابن ودعوهم للحديث معهما.

وفي نهاية الأمر، كانت الغلبة لعرض ريد بُل القوي ليقود الهولندي لصالح تورو روسو في 2015، في ظل عدم قدرة مرسيدس على توفير أي شيء لفيرشتابن في الفورمولا واحد - حيث لم يكن لديها مقعد شاغر في ظل ارتباط كل من لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ بعقد مع العلامة الألمانية.

وأفضل ما كان يمكن أن تقدمه مرسيدس هو إما دور كسائق احتياطي أو تمويل موسم في الجي بي 2، وهو ما لم يبدُ جاذبًا كصعود مباشر إلى الفئة الملكة في الموسم التالي.

وبالرُغم من أنّ مرسيدس قد استمرت لتهيمن بشكل كامل على البطولة وتحصد كلّ الألقاب لصالحها منذ ذلك الحين، لكنّ رايموند فيرمولين مدير أعمال الهولندي ووالده يوس فيرشتابن ما يزالان مصرّين على أنّهما اتخذا القرار الصائب.

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وعند سؤاله إذا ما كان هنالك أي شعور بالندم حيال ذلك الاختيار في 2014، قال فيرمولين في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا، أعتقد بأنّنا اتخذنا الخيار الصائب في ذلك الوقت".

وأضاف: "ثلاثتنا ما نزال ندعم ذلك القرار. أرى بأنّ ماكس حصل في ريد بُل على توجيه مذهل وكذلك استعداد قوي لمشاركته الأولى في الفورمولا واحد".

من جانبه علّق يوس على ذلك قائلًا: "في ذاك الوقت، ومع المعلومات التي كانت لدينا، فقد اتخذنا القرار الصائب بكل تأكيد".

جديرٌ بالذكر أنّ فيرشتابن يرتبط حاليًا بعقد طويل الأمد مع ريد بُل، والذي يُبقيه مع الفريق حتى 2022، الموسم الذي لا يملك الفريق بعد له صفقة للمحرك.

وبينما يضع ذلك شكوكًا جديدة حول ما إذا كان بمقدور فيرشتابن أن يأمُل بإحراز لقب عالم في المستقبل القريب، إلّا أنّ فيرمولين يبدو متفائلًا حيال الوضع الحالي.

فقال: "بالطبّع تُبقينا ريد بُل على اطّلاع بالوضع، والوجهة التي يرغبون سلوكها وكذلك الأهداف الموضوعة. ما يزال أمامنا موسم رائع مع هوندا، حيث أنّنا متفائلون حيال محرك الموسم المُقبل، ولكننا مهتمون كذلك بما سيحدث بداية من 2022".

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وعند سؤاله إذا ما كان محبطًا حيال عدم قدرة ريد بُل حتى الآن على تقديم سيارة بوسعها هزيمة مرسيدس إلى اللقب، قال يوس: "لا في الحقيقة. أعتقد بأنّ ذلك قد يكون في بعض الأحيان محبطًا بعض الشيء لي أكثر من ماكس، أو ربما بذات القدر. لكنّ ماكس عليه استخلاص الأداء الأقصى بكل تأكيد. نعلم ما علينا فعله في ريد بُل، قد تشعر بالإحباط، لكن ذلك لن يساعدك على الإطلاق".

وأكمل: "جميعنا يرغب بأن ينافس ماكس على اللقب، لكن من الرائع كذلك العمل نحو ذلك الهدف سويًا. هنالك بعض الجمال في ذلك أيضاً. لذلك دعونا نأمُل أن يكون بوسعنا النجاح في ذلك مع ريد بُل الموسم المُقبل".

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الكاتب أحمد مجدي

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