فيرشتابن غير متأكّد ممّا دفع هاميلتون لخوض معركةٍ معه في التجارب الحرّة الثانية في أوستن

تواجد هاميلتون وفيرشتابن على مقربة من بعضهما البعض أثناء تطلّعهما لبدء لفّة سريعة خلال التجارب الحرّة الثانية اليوم الجمعة.

وأبطأ فيرشتابن سرعته بالتوجّه إلى المنعطف الأخير للتحضير للفّته السريعة، لكنّ فيرشتابن ظهر على الخطّ الداخليّ وتجاوز فيرشتابن.

واختار الأخير مواصلة الضغط بالخروج من المنعطف الأخير وبقي جنبًا إلى جنب مع هاميلتون أثناء عبورهما خطّ البداية والنهاية.

وبقي الوضع هكذا طوال الخطّ المستقيم الرئيسيّ وصولًا إلى أعلى الهضبة عند المنعطف الأوّل عندما ابتعد هاميلتون على الخطّ الداخلي.

ودفع ذلك فيرشتابن لإلغاء لفّته وسرعان ما قام بحركة بيده تجاه هاميلتون أثناء ابتعاده في المنعطف الثاني.

وسخر فيرشتابن عبر اللاسلكي قائلًا: "ها، أحمقٌ غبي"، قبل أن يقول له مهندسه: "تجاهل ذلك، لا تقلق حيال ذلك".

وعندما سُئل حيال تلك الواقعة لاحقًا، قال فيرشتابن أنّه لم يكن متأكّدًا ممّا حدث.

وقال الهولندي: "أجل لا أعلم، أعني أنّنا كنّا نصطفّ بصدد التحضير للفّة".

وأكمل: "لا أفهم ما حدث هناك حقًا".

ووصل فيرشتابن إلى أوستن متقدّمًا على هاميلتون بستّ نقاط في ترتيب بطولة السائقين مع بقاء ستّ جولات على نهاية هذا الموسم.

ودفع الانزعاج من الزحام أثناء محاكاة التصفيات فيرشتابن لإلغاء محاولته بالإطارات الألين. وأكمل الهولندي التجارب الثانية في المركز الثامن على بُعد 0.8 ثانية عن زميله في ريد بُل سيرجيو بيريز الذي كان الأسرع.

وقال فيرشتابن حيال ذلك: "لم أقم بلفّة على إطارات سوفت، لم يكن الوضع سهلًا على الحلبة".

وأضاف: "المسار مليء بالمطبّات وعليك إيجاد الحلّ الوسط مع السيارة ولم يكن ذلك سهلًا حتّى الآن. لكن هناك بعض الأشياء الإيجابيّة. كما سنُواصل العمل على ذلك هذه الليلة".

وأكمل: "لم يكن الشعور سيّئًا في اللفّات القصيرة، لكن كانت هناك فوضى مع الزحام".