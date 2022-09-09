فيرشتابن "غير قلقٍ" من وتيرة فيراري في تجارب الجمعة في إيطاليا

دخلت ريد بُل عطلة نهاية الأسبوع وهي مرشّحة لنيل الفوز نتيجة سرعتها المثيرة على الخطوط المستقيمة وأدائها القويّ على الحلبات منخفضة الارتكازيّة حتّى الآن هذا الموسم.

وبالرغم من أنّ فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز تلقيا عقوبتين على شبكة الانطلاق بسبب تغيير مكوّنات المحرّك، فإنّ ريد بُل ستسعى لتكرار أدائها من سبا قبل أسبوعين عندما تقدّم فيرشتابن من المركز الـ 14 نحو الصدارة بأريحيّة.

وتصدّر شارل لوكلير ثنائيّة فيراري في التجارب الأولى في مونزا اليوم الجمعة قبل أن يضع زميله كارلوس ساينز الإبن المعيار في الحصّة الثانية متقدّمًا بـ 0.143 ثانية على فيرشتابن.

لكنّ الهولندي قال: "كانت السيارة جيّدة. كنت أختبر بعض الأشياء بين الحصّتين لفهم أين يُمكننا التحسن".

وأكمل: "عملت بعض تلك الأشياء وأخرى لا. تمحورت التجارب بشكلٍ عام حول المسافات الطويلة بالطبع بالنظر إلى العقوبة. يبدو أنّ كلّ شيء يعمل على نحوٍ جيّد".

وعندما سُئل إن كان قلقًا إزاء وتيرة فيراري، أجاب فيرشتابن: "يبدون جيّدين. لست قلقًا حيال ذلك، لكن لا تزال أمامنا بعض الأمور لإكمالها".

وأردف: "لكن لو نظرنا إلى محاكاة المسافات الطويلة، فإنّنا نبدو جيّدين. وذلك الأمر الأكثر أهميّة بالنسبة للسباق".

وسيتراجع فيرشتابن 5 مراكز لحصوله على محرّك احتراقٍ داخلي جديد نهاية هذا الأسبوع، بينما سيتراجع زميله بيريز 10 مراكز مبدئيًا.

أمّا ساينز فسينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على عدّة مكوّنات جديدة، ما يترك لوكلير السائق الوحيد في الصدارة من دون عقوبات.