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فيرشتابن غير قلق حيال "نفاد الوقت" على تحقيق لقب بطولة العالم

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فيرشتابن غير قلق حيال "نفاد الوقت" على تحقيق لقب بطولة العالم

شدد ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل على عدم قلقه حيال "نفاد الوقت" فيما يتعلق بلحم تحقيق لقب بطولة العالم للفورمولا واحد.

كان يأمل الهولندي مع فريقه ريد بُل، أن يصبح أصغر بطل عالمٍ في الفورمولا واحد، لكن هيمنة مرسيدس المطلقة على مقدرات البطولة في الحقبة الهجينة، وضعت حداً لهذا الحلم.

وبات فيرشتابن بالفعل أكبر عمراً من سيباستيان فيتيل حين بات أصغر بطل عالمٍ بعمر 23 عاماً و134 يوماً.

لكن بالرغم من فوات الأوان على كسر ذلك الرقم القياسي، شدد فيرشتابن أنه ليس قلقاً على الإطلاق حيال وضعه الحالي.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالطبع، أودّ المنافسة على اللقب في 2021، لكن سنرى كيف تسير الأمور".

وأكمل: "ما زلتُ يافعاً بعمر صغير. بالطبع، الناس تتكلم عن نفاد الوقت. لكنني مرتاح للغاية. هكذا هي الحياة. كما تعلمون، لا يمكنك تغيير مستقبلك بالقوة. لذا أنا محافظ على هدوئي".

وتثق ريد بُل بتحقيق التقدم مع سيارتها بعد أن نجحت بالتخلص من المشاكل التي عانت منها بداية موسم 2020، حيث عبّر الهولندي عن تفاؤله حيال ذلك.

فقال: "لا أعتقد بأننا قادرون على تحقيق تقدم كبير. لكنني بالمقابل أتوقع للمنافسين أن يحرزوا تقدماً. لذا آمل أن تكون وتيرة تقدمنا أكبر!".

وبينما يتجه فيرشتابن إلى موسم 2021 بعد إكمال الموسم المنصرم بفوز في جولة أبوظبي الختامية، لكن ريد بُل تعي تماماً صعوبة مهمة منافسة مرسيدس.

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من جهته، أشار يوس فيرشتابن والد ماكس إلى أن ما يهمّ ابنه هو بداية موسم 2021 بقوّة، أكثر من كيفية إنهاء موسم 2020.

فقال: "من الجميل الفوز بالجولة الختامية، لكن الأهم، هو الفوز بالجولة الافتتاحية للموسم المقبل".

وتابع: "لكن كما قلت في السابق، أعتقد أن الأمر الأهم هو القدرة على الفوز بالسباق الأول، لأن ذلك يشير إلى تنافسية السيارة. وهذا ما نفتقده بعض الشيء".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال فرص تقليص الفارق خلف مرسيدس، أجاب فيرشتابن: "أعتقد أن التغير في القوانين لموسم 2021 ما زال كبيراً بعض الشيء".

وأكمل: "على السيارة التأقلم مع ذلك. والمسألة تتمحور بشكل أساسي حول الانسيابية.".

واختتم: "نأمل أن تجلب هوندا مزيداً من التحسن كذلك. وبذلك سنظهر بأداء أكثر قوة".

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