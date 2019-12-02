فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد "مضيعة للوقت" من دون سيارة تنافسية

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد "مضيعة للوقت" من دون سيارة تنافسية
02-12-2019

صرّح ماكس فيرشتابن بأنّها ستكون "مضيعة للوقت" أن يعود فرناندو ألونسو إلى الفورمولا واحد إذا لم يتمكن بطل العالم مرّتين في الحصول على سيارة تنافسيّة.

أعلن ألونسو غيابه عن سباقات الفورمولا واحد نهاية العام الماضي، إذ ومنذ ذلك الحين نجح في حصد لقب بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي"، إضافة فوز ثانٍ بسباق لومان 24 ساعة إلى رصيده، محاولة للفوز بسباق إنديانابوليس 500 وبدء التحضيرات لخوض أولى مشاركاته في رالي داكار.

مع ذلك، واصل الإسباني التلميح بأنّه ربما يفكّر في العودة إلى الفئة الملكة في 2021، عندما يتمّ تقديم حزمة القوانين الجديدة ويكون العديد من السائقي الصدارة بدون عقود.

وقال الهولندي سائق ريد بُل أنّه سيرحّب تمامًا بعودة ألونسو، لكنّه أشار إلى أنّه يجب أن يعود فقط ضمن الظروف المناسبة.

فقال: "إنّه سائق رائع وسيكون من الجيّد رؤيته في البطولة إذا ما تمكّن من العودة، لكن فقط على متن سيارة تنافسيّة. بخلاف ذلك، أعتقد بأنّ هذا سيكون مضيعة للوقت بالنسبة له. لكنّني أرى بأنّه يعلم ذلك بنفسه".

وقد ترك ألونسو سباقات الفورمولا واحد بعد أربعة مواسم مخيبة للآمال مع مكلارين أخفق فيها من اعتلاء منصّة التتويج ولو لمرّة واحدة، في حين كان آخر انتصاراته في 2013.

ويُشار إلى أّنّ الإسباني قد حصد مركز الوصافة في ترتيب البطولة ثلاث مرّات خلال مسيرته مع فيراري بين 2010 و2014، لكنّ عامه الأخير مع القلعة الحمراء أثّرت عليه البداية الضعيفة للفريق الإيطالي في حقبة المحرّكات الهجينة.

وقد يكون لدى مرسيدس، فيراري وريد بُل مقاعد شاغرة في 2021، حيث تنتهي عقود كلّ من فيرشتابن، لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس وسيباستيان فيتيل قبل ذلك الموسم.

اقرأ أيضاً:

"فرناندو سائق له تاريخ وإنجازات كبيرة" قال هاميلتون.

وأكمل: "من المثير للاهتمام رؤية ما حدث في الماضي مع سائقين يرغبون العودة بعد الاعتزال مثل مايكل (شوماخر)، لا سيّما عندما تعود لأمر قمت به طوال حياتك".

وأردف: "لقد تحدثت مع فرناندو ولا أعلم كيف يشعر أو إلى أي مدى يفتقد الرياضة هنا، لكنّني لا أعتقد بأنّ عودته ستكون أمرًا سيئًا للرياضة. في نهاية المطاف هناك العديد من السائقين الشباب في طريقه للصعود، وهنالك 20 مقعدًا فقط".

وأضاف: "لذا فإنّه حظي كذلك بفترته هنا، لكن وفي حال لم يكن هنالك سائقون يافعون آخرون جيّدون، عندها سيكون هنالك مكان بكلّ تأكيد".

واختتم: "هنالك البعض هنا بالفعل ربما يتمّ استبدالهم كذلك، لذا أرحّب بعودته بكلّ تأكيد".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه

المقال السابق

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين فرناندو ألونسو تسوق الآن , ماكس فيرشتابن تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن: عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد "مضيعة للوقت" من دون سيارة تنافسية

52د
2
فورمولا 1

فيرشتابن: هوندا منحت ريد بُل أمراً "لم نحظَ به من قبل"

3
فورمولا 1

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

4
فورمولا 1

هاميلتون يختتم موسم 2019 بفوزٍ بسباق أبوظبي

5
فورمولا 1

فيراري تختبر تصميم أنبوب تصريف منفصل في أبوظبي

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فيرشتابن: عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد "مضيعة للوقت" من دون سيارة تنافسية
F1

فيرشتابن: عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد "مضيعة للوقت" من دون سيارة تنافسية

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه
F1

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه

فيرشتابن عانى من مشكلة في استجابة الصمام الخانق
F1

فيرشتابن عانى من مشكلة في استجابة الصمام الخانق

فيتيل يعترف بأنّ عليه "القيام بعملٍ أفضل" في الموسم المقبل
F1

فيتيل يعترف بأنّ عليه "القيام بعملٍ أفضل" في الموسم المقبل

هاميلتون يختتم موسم 2019 بفوزٍ بسباق أبوظبي
F1

هاميلتون يختتم موسم 2019 بفوزٍ بسباق أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.