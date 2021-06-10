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فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"

حثّ ماكس فيرشتابن فريقه ريد بُل على مواصلة الضغط في عملية التطوير وعدم المخاطرة بخسارة فرصة تحقيق لقب الفورمولا واحد في 2021 عبر التركيز على سيارة العام المُقبل.

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"

تحمل وجهة نظر الهولندي حيال أهمية فرصة فريقه هذا الموسم أصداءً من موسم 2008 الذي ارتكب فيه فريق "بي ام دبليو ساوبر" خطأ استراتيجيًا كلّفه فرصة حصد اللقب.

وكانت لدى الفريق السويسري سيارة تنافسية في ذاك العام، إذ وبعد تسجيل فوزه الأول في كندا، اعتلى روبرت كوبتسا صدارة ترتيب البطولة بفارق أربع نقاط عن لويس هاميلتون.

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مع ذلك، آثرت "بي ام دبليو" نقل تركيزها نحو سيارة 2009، معتقدة بأنّ الموسم التالي سيجلب فرصة أفضل لتحقيق النجاح.

لتتراجع وتيرة الفريق على مدار موسم 2008، ويُكمل كوبتسا الموسم في المركز الرابع، بفارق 23 نقطة خلف البطل هاميلتون، وليأتي الموسم التالي ليشهد سيارة غير تنافسية على نحو كارثي للفريق السويسري وتنسحب "بي ام دبليو" من الفورمولا واحد نهاية ذلك الموسم.

وعلى نحوٍ مشابه، يتعيّن على كافة فرق الفورمولا واحد اتّخاذ قرار صعب هذا العام حيال موعد نقل تركيزها الكامل إلى مشاريعها في 2022.

وقد أوضح فيرشتابن بأنّ على ريد بُل عدم التخلّي مبكرًا للغاية عن برنامجها لهذا الموسم.

فقال: "علينا فقط مواصلة الضغط، وجلب المزيد من التحديثات على السيارة. أثق في أنّه وإذا ما واصلنا فعل ذلك، واستمرينا في التعلّم من الأمور التي تسير على نحوٍ خاطئ، من ناحية الإعدادات أو كل هذه الأمور، فإنّنا سنخوض موسمًا قويًا للغاية".

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وعند سؤاله عن توضيح لأفكاره حيال مواصلة تطوير السيارة، قال الهولندي أنّه ليست لدى فريقه ضمانة بأنه سيظل يملك حزمة فائزة في 2022.

"أعتقد أنّه وطالما لدينا فرصة كبيرة للفوز باللقب هذا العام، فعلينا عدم التفريط فيها" قال فيرشتابن.

وتابع: "من الصعب بالطبّع الجزم بالأمر والقول بأنّ هذا العام صعب والعام المُقبل سيكون بوسعنا الفوز بالبطولة. فإنّك لا تعلم ذلك مطلقًا، لكن وعندما تكون لديك الفرصة هذا العام، فعلينا بالتأكيد الضغط لاستغلالها".

وعند تذكيره بما حدث مع "بي ام دبليو"، قال فيرشتابن: "لهذا عليك مواصلة الضغط والتطوير. أعتقد أنّ لدينا العدد الكافي من الأشخاص الجيّدين في الفريق من أجل أن تكون لدينا كذلك سيارة جيّدة للعام المُقبل".

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