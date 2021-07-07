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فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط

قال ماكس فيرشتابن أن على ريد بُل العمل من أجل ضمان ألا تقتصر همينة السيارة على حلبة واحدة فقط، في الوقت الذي يسعى فيه الهولندي إلى توسيع صدارته لترتيب البطولة خلال الجولة المُقبلة في سيلفرستون.

فيرشتابن: على ريد بُل ضمان عدم اقتصار هيمنة السيارة على النمسا فقط

نجح فيرشتابن في توسيع صدارته لترتيب البطولة إلى 32 نقطة أمام غريمه لويس هاميلتون بعد تسجيله فوزين متتاليين على حلبة ريد بُل رينغ.

وقد حصد فيرشتابن قطب الانطلاق الأول لكلا السباقين، كما تصدّر الـ 142 لفة الكاملة التي تألف منها الحدثين، إلى جانب تسجيل أسرع لفة في جائزة النمسا الكبرى ليحقق أول "جراند سلام" أو علامة كاملة في مسيرته.

وقد دفع الأداء المهيمن الذي ظهرته به ريد بُل غريمها لويس هاميلتون لحثّ فريقه مرسيدس على جلب تحديثات على سيارة "دبليو12" من أجل قلب الوضع بعدما عجز عن تحقيق أيّ فوز في السباقات الخمسة الأخيرة.

وصرّح فيرشتابن أنه وبينما كان يستمتع بطبيعة الحال بسلسلة نجاحاته الحالية، إثر تسجيله ثلاثة انتصارات متتالية، فإنّه على ريد بُل مواصلة العمل من أجل ضمان أن تكون السيارة قادرة على تكرار تأديات النمسا على الحلبات المُقبلة.

فقال: "أركّز كذلك على ما تبقى من الموسم. فما يزال أمامنا طريق طويل، والكثير من النقاط يجب تسجيلها".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى ضمان أن تكون في المقدمة في كل نهاية أسبوع، وأن نستغل القدرات الكاملة للسيارة".

وتابع: "كانت لدينا سيارة جيّدة في النمسا تحديدًا، حيث أرى بأنها كانت مهيمنة على نحوٍ كبير. ولكن يجب أن نضمن أن نكون في ذات المستوى من جديد في سيلفرستون. هذا ما نسعى إليه الآن، أن نضمن تنافسيتنا من جديد هناك".

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من جهته، صرّح كريتسيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنه "من المؤسف عدم خوض المزيد من السباقات في النمسا"، وأنّ سيلفرستون ستشكّل تحديًا صعبًا للغاية على فريقه.

حيث قال: "الآن نتوجّه إلى حلبة لطالما شكّلت معقلًا قويًا لمرسيدس خلال الأعوام السبعة الأخيرة. ما سيشكّل تحديًا كبيرًا، ومختلفًا كذلك مع تقديم صيغة السباق القصير. لطالما كانت مرسيدس قوية للغاية هناك، كما أن لويس سيحظى بدعم موطنه هناك كذلك. لذلك نتوقّع تحديًا كبيرًا".

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