فيرشتابن: على ريد بُل أن "ترفع مستواها" لتظل ضمن معركة اللقب حتى نهاية الموسم

مع تسجيلها للزمن الأسرع في الأقسام الثلاثة للتصفيات، وتحقيقها فوزًا سهلًا في تركيا، لم تواجه مرسيدس تهديدًا يُذكر على حلبة إسطنبول بارك.

فيما أخفق فيرشتابن في الاقتراب من زمن قطب الانطلاق الأول، كما شهد السباق توسّع الفارق ببطء ولكن بثبات بينه وبين فالتيري بوتاس أمامه إلى حدود 4 ثوان في منتصف السباق و11 ثانية بالقرب من نهايته.

هذا ولم تفز ريد بُل بأي سباق من الثلاثة الأخيرة، حيث حققت مرسيدس الفوز في اثنين منهم، إذ يعي الهولندي جيّدًا أن السهام الفاضية باتت تتقدم الآن على صعيد السرعة القُصوى.

فقال: "أعتقد بأننا إجمالًا ذهبنا إلى حلبات كانت تناسب مرسيدس بشكل أفضل بعض الشيء، لكنّ هذه الحلبة كانت غريبة قليلًا وكانوا متقدمين أمامنا بشكل واضح".

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى رفع مستوانا بعض الشيء من أجل أن نظل ضمن المنافسة حتى نهاية الموسم".

وتابع: "لقد عالجوا بالطبّع المشاكل على سيارتهم، كما أنّ سرعتهم القُصوى باتت أوضح بشكل أكبر بعض الشيء. ليس هنالك الكثير لنفعله، إذ علينا التعايش مع تلك الحقيقة، فلن يختفي ذلك بشكل سحري، لكننا بالتأكيد سنحاول الحد من الضرر على المقاطع المستقيمة".

هذا وشاركت مرسيدس بوحدة طاقة جديدة تقريبًا على سيارتيها في تركيا، بعدما حصل بوتاس على المحرك الجديد في سوتشي، فيما اعتمدته مرسيدس على سيارة هاميلتون في إسطنبول.

إذ تفاجأ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بالطاقة من محرك مرسيدس إلى حدّ التعجب.

حيث قال: "فقط لأكون واضحًا، فإنّنا لم نتقدم بأي احتجاج. فقط أثرنا تساؤلات، كما تفعل كل الفرق. الأمر يعود إلى فيا من أجل دراسة وتحليل الوضع. ولكن أن تكون سرعتهم القُصوى أكبر من سرعتنا مع دي آر اس مفتوح لهو أمر مثير جدًا للإعجاب".

وأردف: "إذا ما نظرتم إلى السرعة القُصوى للويس تحديدًا، فقد كانت أسرع بـ 15 أو 20 كلم/س على المقطع المستقيم. إنّه أمر لا يُصدق. علينا الآن إيجاد بعض السرعة القُصوى الإضافية. لدينا حلبات مُقبلة ستناسبنا، ولكننا نعلم كذلك بأن أوستن هي معقل لويس، وذلك علينا أن نقدم أفضل ما لدينا هناك".