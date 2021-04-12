فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، ناقش فيرشتابن المنافسة الشرسة التي تجمعه ببطل العالم سبع مرات، والتي شهدت بُعدًا جديدًا مع انطلاق موسم 2021 الذي تستهلّه ريد بُل وهي تملك أسرع سيارة للمرة الأولى خلال حقبة المحركات الهجينة.

وقد دفع ذلك إلى جولة افتتاحية مثيرة في البحرين الشهر الماضي، حيث تغلّب هاميلتون على فيرشتابن بعدما باءت محاولة سائق ريد بُل الأخيرة لاقتناص الصدارة بالفشل.

وعند سؤاله عن من يعتقد بأنّه أفضل سائق حاليًا في البطولة - تحديدًا بخلافه شخصيًا - قال فيرشتابن: "تعلمون أن ذلك سؤال صعب للغاية، لكن علينا بالطبع منح ذلك إلى لويس. حيال الطريقة التي خاض بها كل هذه المواسم، وقدرته الدائمة على العودة بقوة والحصول على التكريم، إلى جانب فوزه بكل هذه السباقات والبطولات. لا يُمكنك التغاضي عن ذلك بكل تأكيد، إنّه لويس".

وأضاف: "لكن بالطبع هنالك الكثير من السائقين الآخرين في الفورمولا واحد الذين أعتقد بأنّهم جيّدون للغاية، وأقوياء كذلك، وربما كان ليقدموا أداءً رائعًا على هذه السيارة كذلك".

وأردف: "بيد أنّه تبقى أيضاً الطريقة التي فاز بها لويس، وفي بعض الأحيان بسباقات صعبة، مثل العام الماضي في تركيا، إذ قام بعمل جيّد للغاية للفوز بهذا السباق".

وتابع: "لذلك نعم، إنّه بكل تأكيد أحد أفضل السائقين على الإطلاق في تاريخ الفورمولا واحد".

هذا وقد حظي فيرشتابن بموقع فريد في الفورمولا واحد منذ بداية موسم 2020، حيث كان السائق الوحيد حتى الآن الذي يملك توليفة السرعة والسيارة التي تخوّله مقارعة سائقَي مرسيدس على الفوز بالسباقات.

حيث حل الهولندي خلف هاميلتون أو زميله فالتيري بوتاس تسع مرات الموسم الماضي، ست منهم كان في مركز الوصافة، كما تغلب على مرسيدس في مناسبتين - خلال فوزه في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى وبعد أن طوّرت ريد بُل سيارتها "آر.بي16" لتكون على ذات مستوى سيارة مرسيدس "دبليو11" بحلول الجولة الختامية من الموسم في أبوظبي.

لكن وبالرُغم من كونه قريبًا من هاميلتون على نحو منتظم - و أمامه خلال كامل الجولة الافتتاحية من الموسم في البحرين حتى خسر صدارة السباق - فقد أوضح فيرشتابن أنّ لا يفضّل تقليد غريمه في حين يستكشف المواضع التي يمكنه فيها القيادة بشكل أفضل منه.

فقال: "لا أنظر للأمور بهذه الطريقة. أرى أولًا ما كنت لأقوم به على نحوٍ أفضل أو مختلف. وذلك بعد كل سباق. ومن ثم أشاهد الآخرين وأراجع أداءهم، لكنني لست الشخص الذي ينسخ. أنا أمثل نفسي".