فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
234 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

قال ماكس فيرشتابن أن على الفورمولا واحد أن "تنسب" إلى لويس هاميلتون سلسلة النجاحات والألقاب التي حققها مع مرسيدس، وذلك خلال حديثه عن السائق الذي يراه الأفضل في البطولة.

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، ناقش فيرشتابن المنافسة الشرسة التي تجمعه ببطل العالم سبع مرات، والتي شهدت بُعدًا جديدًا مع انطلاق موسم 2021 الذي تستهلّه ريد بُل وهي تملك أسرع سيارة للمرة الأولى خلال حقبة المحركات الهجينة.

وقد دفع ذلك إلى جولة افتتاحية مثيرة في البحرين الشهر الماضي، حيث تغلّب هاميلتون على فيرشتابن بعدما باءت محاولة سائق ريد بُل الأخيرة لاقتناص الصدارة بالفشل.

وعند سؤاله عن من يعتقد بأنّه أفضل سائق حاليًا في البطولة - تحديدًا بخلافه شخصيًا - قال فيرشتابن: "تعلمون أن ذلك سؤال صعب للغاية، لكن علينا بالطبع منح ذلك إلى لويس. حيال الطريقة التي خاض بها كل هذه المواسم، وقدرته الدائمة على العودة بقوة والحصول على التكريم، إلى جانب فوزه بكل هذه السباقات والبطولات. لا يُمكنك التغاضي عن ذلك بكل تأكيد، إنّه لويس".

وأضاف: "لكن بالطبع هنالك الكثير من السائقين الآخرين في الفورمولا واحد الذين أعتقد بأنّهم جيّدون للغاية، وأقوياء كذلك، وربما كان ليقدموا أداءً رائعًا على هذه السيارة كذلك".

وأردف: "بيد أنّه تبقى أيضاً الطريقة التي فاز بها لويس، وفي بعض الأحيان بسباقات صعبة، مثل العام الماضي في تركيا، إذ قام بعمل جيّد للغاية للفوز بهذا السباق".

وتابع: "لذلك نعم، إنّه بكل تأكيد أحد أفضل السائقين على الإطلاق في تاريخ الفورمولا واحد".

اقرأ أيضاً:

هذا وقد حظي فيرشتابن بموقع فريد في الفورمولا واحد منذ بداية موسم 2020، حيث كان السائق الوحيد حتى الآن الذي يملك توليفة السرعة والسيارة التي تخوّله مقارعة سائقَي مرسيدس على الفوز بالسباقات.

حيث حل الهولندي خلف هاميلتون أو زميله فالتيري بوتاس تسع مرات الموسم الماضي، ست منهم كان في مركز الوصافة، كما تغلب على مرسيدس في مناسبتين - خلال فوزه في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى وبعد أن طوّرت ريد بُل سيارتها "آر.بي16" لتكون على ذات مستوى سيارة مرسيدس "دبليو11" بحلول الجولة الختامية من الموسم في أبوظبي.

لكن وبالرُغم من كونه قريبًا من هاميلتون على نحو منتظم - و أمامه خلال كامل الجولة الافتتاحية من الموسم في البحرين حتى خسر صدارة السباق - فقد أوضح فيرشتابن أنّ لا يفضّل تقليد غريمه في حين يستكشف المواضع التي يمكنه فيها القيادة بشكل أفضل منه.

فقال: "لا أنظر للأمور بهذه الطريقة. أرى أولًا ما كنت لأقوم به على نحوٍ أفضل أو مختلف. وذلك بعد كل سباق. ومن ثم أشاهد الآخرين وأراجع أداءهم، لكنني لست الشخص الذي ينسخ. أنا أمثل نفسي".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

المقال السابق

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون , ماكس فيرشتابن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

3
فورمولا 1

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

4
فورمولا 1

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

5
فورمولا 1

لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري

أحدث الأخبار
فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس
فورمولا 1

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021
فورمولا 1

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق
فورمولا 1

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت
فورمولا 1

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألبون: دور السائق الاحتياطي سيلعب جزءًا أكبر من "دي تي ام" في عودتي إلى الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو
كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟ 05:16
فورمولا 1

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟

كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد  05:53
فورمولا 1
09-04-2021

كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد 

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1
07-04-2021

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

More from
لويس هاميلتون
ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1 / مقالة خاصة

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

الأكثر شعبية اليوم

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري

بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس

الكشف رسميًا عن قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الكشف رسميًا عن قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

أحدث الأخبار

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: "نشوة" ساينز بحصوله على مقعد مع فيراري حسّنت من مزاج الفريق

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.