فيرشتابن: عقوبات السعودية تُثبت اختلافَ التعامل معي مقارنة بالسائقين الآخرين

يتجه فيرشتابن إلى جائزة أبوظبي الختامية لموسم 2021 في الفورمولا واحد وهو متعادل في النقاط مع لويس هاميلتون ضمن صدارة الترتيب العام للبطولة، حيث جمعت بينهما معركة مثيرة للجدل في جدة.

وتلقى الهولندي عقوبة خمس ثوانٍ بعد أن كسب أفضلية لخروجه عن المسار في خضم المعركة مع هاميلتون، الذي وصف منافسه "بالسائق المجنون ****"، على لاسلكي الفريق.

إضافة إلى ذلك، تلقى سائق ريد بُل عقوبة عشر ثوانٍ لتسببه باصطدامٍ وصفه الحكام "بالكبح غير المسؤول" عندما كان يحاول السماح لمنافسه هاميلتون باسترجاع المركز، ما أدى لاحتكاك بينهما.

وأوضح فيرشتابن بعد السباق أن البطولة باتت أشبه بسباقات للقوانين وليس السيارات، بينما أشار على هامش جولة أبوظبي إلى أنه من الواضح "أن القوانين لا تنطبق على الجميع بنفس السوية".

فقال: "الأمور التي قمت بها خلال دفاعي عن مركزي، قام بها سائقان آخران كذلك، ولم يتم ذكرهما على الإطلاق في العقوبة".

وتابع: "لذا لا أفهم حقاً، لأنني اعتقدتُ أنني أنافس بشدة. ما حصل، من وجهة نظري، لا يستحق أية عقوبة، من الواضح أن السائقَين الآخرَين اللذين قاما بذلك، لم يتلقيا عقوبات، من الواضح أنني أنا فقط من تلقيت العقوبة".

وأردف: "بالطبع، المنافسة على الصدارة، تعني أنك ستتلقى المزيد من الانتقادات، لكنني لا أفهم ذلك حقاً".

وواجه فيرشتابن انتقادات على تحركاته الدفاعية في السعودية، من بينها جاك فيلنوف الذي وصف المعركة بسباقات الكارتينغ.

أما شارل لوكلير سائق فيراري فصرّح اليوم الخميس أن تحركات فيرشتابن "تجاوت الحدود" من وجهة نظره، بينما ألقى لاندو نوريس مزحة في المؤتمر الصحفي مفادها أن الكبح المفاجئ لن يؤدي إلا إلى عقوبة عشر ثوانٍ، قبل أن يقول "لا تعليق"، عندما سُئِل عن رأيه بتلك الحادثة.

"في نهاية المطاف، الانتقادات لن تتوقف بطبيعة الحال" قال فيرشتابن.

وأردف: "لكنني أعتقد أنه من غير العادل أن تتم معاملتي بشكل مختلف عن السائقين الآخرين".

واسترسل: "من الواضح أن السائقَين الآخرَين لم يتلقيا عقوبات. أعتقد أنه لدينا مشكلة في هذه الناحية".

وحين سُئِل إن كان سيغير من مقاربته في الجولة الختامية على ضوء تلك العقوبات، ردّ فيرشتابن: "بصراحة، الأمر الوحيد الذي أطلبه هو التساوي في المعاملة بين الجميع، ومن الواضح أن الواقع ليس هكذا حالياً".

وتابع: "لكن كما قلت، لا أشعر أنني كنت مخطئاً، ومن الواضح أن السائقَين الآخرَين لم يكونا مخطئَين كذلك، لذا هل يجب أن أغيّر من مقاربتي بينما يُسمح للآخرين بالمواصلة؟".

واسترسل: "أعتقد أنه يجب أن يتم السماح للجميع بالتسابق بقوة".

من جهة أخرى، أشار فيرشتابن إلى أن كلتا عقوبتَيه في جدة كانتا مثالاً على عدم الثبات في التعامل مع السائقين.

فقال: "قام سائقون آخرون بمثل ما قمتُ به تماماً ولم يتلقوا أية عقوبة، لأن كلاً منا كان خارج المسار".

واختتم: "كنا خارج الخط الأبيض في المنعطف الأول، ونعم، بطريقة ما وجدوا أن ذلك كان خطئي لوحدي، وهذا ما لا أتفق معه".