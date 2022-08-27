فيرشتابن: عدم الإنهاء على منصة التتويج في بلجيكا سيكون "مؤسفًا"
يعتقد ماكس فيرشتابن أنه سيكون من "المؤسف" ألا يتمكن من صعود منصة التتويج في سباق جائزة بلجيكا الكبرى يوم غد الأحد، على الرُغم من أنه يتجه للانطلاق من المركز الـ 15.
قدّم بطل العالم أداءً مذهلًا على مدار نهاية الأسبوع في سبا، على الرُغم من معرفته أن لديه عقوبة التراجع إلى آخر ترتيب الانطلاق بسبب تغيير محركه.
لكن ذلك لم يؤثر على وتيرته، حيث تصدّر التصفيات بفارق 7 أعشار من الثانية أمام كارلوس ساينز سائق فيراري، والذي سينطلق بعد عقوبة الهولندي من المركز الأول في السباق.
وبعد أن أشاد به فريقه ريد بُل، صرّح فيرشتابن عقب التصفيات بأن لديه طموح كبير للسباق وأنه سيشقّ طريقه من الخلف.
فقال: "نحتاج للمُضي قُدمًا، أعتقد أنه، وتحديدًا مع سيارة كهذه، سيكون من المؤسف لو لم نتواجد على منصة التتويج في الغد".
هذا وأبدى الهولندي سعادته بالوتيرة التي أظهرتها سيارته ريد بُل مباشرة منذ بداية الجولة.
فقال: "كانت تصفيات مذهلة، لكن كامل نهاية الأسبوع كانت هكذا، كنا أقوياء منذ البداية".
وتابع: "السيارة كانت تعمل بشكل جيد للغاية، مع بعض التعديلات الطفيفة فقط وكل الأمور كانت مثالية للتصفيات. يتعين عليك أن تكون حذرًا بالطبع مع الإطارات، وكذلك للغد مع الانطلاق من الخلف، لكنني سعيد جدًا بلفتي في التصفيات، ومن الرائع التواجد هنا. إنها حلبة رائعة ومشجعون رائعون، أتمنى أن يكونوا قد حظوا بيوم جيد".
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