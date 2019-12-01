فيرشتابن عانى من مشكلة في استجابة الصمام الخانق

على إثر وقفة صيانته في اللفّة الـ 25، تذمّر فيرشتابن مرارًا من عدّة مشاكل طوال اللفّات التالية، مُشيرًا إلى معاناته من "تأثير الكبح اليدويّ" عند الخروج من المنعطفات.

وأُعلم فيرشتابن في النهاية بأنّ عليه "التعايش مع الوضع" كون فريق ريد بُل لم يكن قادرًا على حلّ المشكلة من خطّ الحظائر.

وشرح الهولندي لاحقًا مواجهته مشاكل في تأخّر الحصول على استجابة من الصمّام الخانق، وهي مشكّلة برزت في مناسبات سابقة طوال موسم 2019.

وعندما سُئل عن المشكلة، قال فيرشتابن: "ثغرات في عزم الدوران والصمام الخانق. كان هناك بعض التأخير والأشياء الأخرى، لم يكن الوضع رائعًا. لم يكن بوسعنا حلّها".

وأضاف: "لذا حاولنا التحايل عليها، لكنّها لم تُحدث فارقًا كبيرًا في النتيجة في نهاية المطاف".

وأكمل: "عندما أضغط على دوّاسة الوقود فإنّها لا تقوم بما أطلبه. كلّفني ذلك بعض الأزمنة، لكن مثلما قلت فإنّ ذلك لم يكن ليمنحني الفوز في النهاية".

وأردف: "كان السباق مقبولًا، من المؤسف بعض الشيء ما حدث في اللفّة الأولى، لكنّني أعتقد بأنّنا حظينا بفترة أولى جيّدة، بقينا لفترة طويلة".

وواصل شرحه بالقول: "حالما انتقلنا إلى إطارات هارد فقد كانت الوتيرة جيّدة، كان بوسعي تجاوز شارل وكان بوسعي إكمال سباقي الخاص".

ثمّ تابع: "كان لويس سريعًا جدًا، لذا ركّزت على سباقي وأزمنتي".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان الفريق قادرًا على تحديد مشكلته، قال فيرشتابن أنّ الفريق لم يُخبره بسبب المشكلة بشكلٍ واضح.

وقال: "لا بأس في ذلك بالنسبة لي في أغلب الأحيان".

وأضاف: "لست متأكّدًا بعد مما حدث اليوم كونهم لم يرغبوا بإعلامي بها عبر اللاسلكي".

وأكمل: "قالوا بأنّه ليس بوسعهم القيام بأيّ شيء من جانبهم، لذا لا يهمّ ما كانت. سأكتشف لاحقًا".