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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن عانى من ضعف التوازن والتماسك في تجارب مونزا

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فيرشتابن عانى من ضعف التوازن والتماسك في تجارب مونزا

قال الهولندي ماكس فيرشتابن بأنّ يومه الأوّل من عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى "لم يكن جيّدًا"، وذلك على إثر معاناته على صعيد توازن سيارته ريد بُل.

بعد أن تواجدت ريد بُل وتحديدًا فيرشتابن في موقع أقرب ملاحقي مرسيدس في أغلب الجولات الماضية، كان الوضع مختلفًا في تجارب الجمعة في مونزا.

إذ اكتفى فيرشتابن بالمركز الخامس في التجارب الحرّة الثانية بفارق أكثر من ثانية عن مرسيدس.

يأتي ذلك بعد تعرّض الهولندي لحادث في التجارب الحرّة الأولى إثر فقدانه السيطرة على سيارته في منعطف "فاريانتي أسكاري" السريع.

واعترف سائق ريد بُل في نهاية اليوم أنّه عانى من ضعف حادٍ في التماسك وثبات السيارة طوال اليوم، وأنّ الكثير من العمل ينتظر فريقه هذه الليلة لحلّها.

وقال الهولندي: "كلّا لم يكن يومًا جيّدًا. عانيت على صعيد التوازن والتماسك بشكلٍ عام. لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به".

وأضاف: "ربّما كذلك تآكل الإطارات لم يكن رائعًا، لكن علينا أوّلًا حلّ مشاكل التماسك، ومن ثمّ عندما نحصل على سيارة متّزنة فإنّ مشاكل تآكل الإطارات ستُحلّ".

كما شاطره زميله أليكسندر ألبون الرأي بشأن مشاكل التوازن، لكنّه يرى بأنّ ريد بُل تملك بعض الإمكانيّات الجيّدة على صعيد المنعطفات.

وقال التايلاندي: "أعتقد بأنّنا نفتقر للقليل من الجانبَين، لكن في الحقيقة هناك بعض الإمكانيّات الجيّدة في المنعطفات. يتمحور الأمر حول دوزنة التوازن ببساطة".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا نعلم ما نريده، وعلينا فقط العمل على بلوغه".

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