فيرشتابن عانى من ضررٍ في أرضيّة سيارته في سباق أوستن

كان الهولندي المنافس الوحيد لمرسيدس في سباق أوستن، وخسر فرصة خطف المركز الثاني من لويس هاميلتون في اللفّة الأخيرة فقط.

لكنّ فريق ريد بُل اكتشف بعد السباق أنّ توازن سيارة فيرشتابن كان قد تأثّر بكسرٍ في الأرضيّة، بالرغم من أنّ الفريق غير متأكّدٍ بعد من سبب ذلك.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "حظينا بعطلة نهاية أسبوع مقبولة، تأهّلنا ضمن مجال عُشرٍ من الثانية عن قطب الانطلاق الأوّل، لكنّنا خسرنا جزءًا كبيرًا من القسم الخلفيّ من الأرضيّة في مرحلة مبكّرة من السباق".

وأضاف: "ألحقنا ضررًا بالصفيحة الجانبيّة للجناح الأمامي نتيجة تلامس عند المنعطف الأوّل، ومن ثمّ لحق ضررٌ بالأرضيّة ولا أعلم إن كان ذلك نتيجة الخروج على الحفف في المنعطف الأوّل".

وأكمل: "لكنّنا شاهدنا تراجعًا في الحمل على السيارة منذ اللفّة الخامسة وكان هناك ثقبٌ كبيرٌ في الأرضيّة".

وقال فيرشتابن أنّ ضرر الأرضيّة تسبّب في تصرّف سيارته بطريقة "غريبة" لم يسبق له اختبارها.

وقال: "كنت أعاني من ضعف استجابة غريب للانعطاف على السيارة".

وأضاف: "قالوا في البداية بأنّ الجناح الأمامي هو السبب، لكنّني نظرت إلى السيارة بعد السباق وكانت هناك قطعة كبيرة مفقودة من الأرضيّة أمام الإطار الخلفيّ، لذا كلّفني ذلك الكثير من الزمن اليوم".

ثمّ تابع: "لا أعلم متى حدث ذلك، لكنّني واجهت ذلك الشعور الغريب بعد بداية السباق بفترة وجيزة، لم يسبق لي أن شعرت بذلك. لذا لم نكن محظوظين ولولا ذلك أعتقد أنّنا كنّا لنكون أقوى".

وقال هورنر أنّ العاقبة الكبرى لضرر الأرضيّة لم تكن الأزمنة في حدّ ذاتها، وإنّما تأثيرها على توازن السيارات وهو ما أثّر على إدارة الإطارات.

وقال البريطاني: "من الصعب تحديد حجم الأداء، لكن بالتأكيد زاد ذلك من مستويات التآكل لدينا كون التوازن تغيّر على نحوٍ كبير".

وأضاف: "كان من الواضح أنّ ماكس يقترب من لويس في نهاية السباق، بينما بدا أنّ إطارات لويس اهترأت. لكن لسوء الحظّ أدّت تشكيلة من السيارات المتأخّرة والأعلام الصفراء إلى وضع حدٍ للسباق قبل لفّتين".