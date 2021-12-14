فيرشتابن شعر بالتعاطف مع هاميلتون حيال طريقة خسارته للقب 2021

بدا هاميلتون متّجهًا لتحقيق الفوز الذي يحتاجه للظفر بلقبه الثامن، وذلك قبل أن يتسبّب حادث نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز بدخول سيارة الأمان في مرحلة متأخّرة.

وجاء قرار مايكل ماسي مدير السباق باستئناف التسابق مع بقاء لفّة على النهاية ليمنح فيرشتابن، الذي أجرى وقفة صيانة للانتقال إلى إطارات "سوفت"، الفرصة التي كان يحتاجها للتقدّم إلى الصدارة والظفر باللقب.

وفي حين أنّه كان سعيدًا بالحظّ الجيّد الذي حالفه وساعده على تحقيق بطولته الأولى، إلّا أنّ فيرشتابن اعترف بأنّ الظروف لم تكن سهلة بالنسبة لغريمه.

وقال الهولندي ضمن حوارٍ يوم الإثنين مع مجموعة من وسائل الإعلام للحديث عن نجاحه في تحقيق اللقب: "كان هناك جانبٌ سعيدٌ للغاية، وجانب آخر محبط".

وأضاف: "بالطبع شعرت بالتعاطف مع لويس. قام بكلّ شيء على النحو الصحيح، طوال مسافة السباق. لكنّ الفورمولا واحد قد يصعب التنبؤ بها".

وأضاف: "بالطبع قد يسير ذلك في أيٍ من الاتّجاهين. قد كان الوضع ليسير على النحو المعاكس كذلك، حيث أكون أنا مُسيطرًا على السباق ومن ثمّ أخسره في اللفّة الأخيرة. ذلك مؤسف، لكنّه جزءٌ من التسابق".

وأوضح فيرشتابن أنّ الفوز لم يُقدّم له على طبقٍ من ذهب. إذ بالحديث عن المرحلة التي سبقت دخول سيارة الأمان، حيث بدا أنّ هاميلتون مُسيطرٌ على الوضع، قال فيرشتابن أنّ عدم الاستسلام كان العامل الأساسيّ بالنسبة له.

وقال حيال ذلك: "بالطبع لاحظت أنّني لا ألحق به بالوتيرة الكافية. لذا قلت في نفسي أنّ عليّ مواصلة الضغط حتّى النهاية، لأنّني لن أستسلم. وذلك ما فعلته".

وأكمل: "دخلت سيارة الأمان واحتجنا لمعجزة وقد حدثت بالفعل، لكنّك لا تزال بحاجة لاستغلال ذلك. تحتاج لإكمال التجاوز، وذلك ما فعلته. كانت نهاية دراميّة بالتأكيد".

وفي حين أنّ هاميلتون المحبط لم يتحدّث بشكلٍ علني منذ الحوار التلفزي القصير بعد السباق مباشرة، لا يشكّ فيرشتابن في أنّ غريمه سيعود بقوّة في 2022.

وقال في هذا الصدد: "لويس رياضيٌ رائع. مثلما قلت سابقًا، هذا هو التسابق وعلينا جميعًا التعامل مع ذلك، سواءً كان إيجابيًا أم سلبيًا. لكنّه سيعود بقوّة مجدّدًا، لأنّه سائقٌ مدهش".