تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن يكشف تعرضه "لتشنج عضلي هائل" خلال اللفة الختامية في أبوظبي التالي / بوتاس يبدأ عمله مع ألفا روميو من تجارب أبوظبي
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار عاجلة

فيرشتابن شعر بالتعاطف مع هاميلتون حيال طريقة خسارته للقب 2021

اعترف ماكس فيرشتابن بأنّه شعر ببعض التعطاف مع لويس هاميلتون حيال الطريقة التي حُسمت بها بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن جائزة أبوظبي الكبرى.

فيرشتابن شعر بالتعاطف مع هاميلتون حيال طريقة خسارته للقب 2021

بدا هاميلتون متّجهًا لتحقيق الفوز الذي يحتاجه للظفر بلقبه الثامن، وذلك قبل أن يتسبّب حادث نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز بدخول سيارة الأمان في مرحلة متأخّرة.

وجاء قرار مايكل ماسي مدير السباق باستئناف التسابق مع بقاء لفّة على النهاية ليمنح فيرشتابن، الذي أجرى وقفة صيانة للانتقال إلى إطارات "سوفت"، الفرصة التي كان يحتاجها للتقدّم إلى الصدارة والظفر باللقب.

وفي حين أنّه كان سعيدًا بالحظّ الجيّد الذي حالفه وساعده على تحقيق بطولته الأولى، إلّا أنّ فيرشتابن اعترف بأنّ الظروف لم تكن سهلة بالنسبة لغريمه.

وقال الهولندي ضمن حوارٍ يوم الإثنين مع مجموعة من وسائل الإعلام للحديث عن نجاحه في تحقيق اللقب: "كان هناك جانبٌ سعيدٌ للغاية، وجانب آخر محبط".

وأضاف: "بالطبع شعرت بالتعاطف مع لويس. قام بكلّ شيء على النحو الصحيح، طوال مسافة السباق. لكنّ الفورمولا واحد قد يصعب التنبؤ بها".

وأضاف: "بالطبع قد يسير ذلك في أيٍ من الاتّجاهين. قد كان الوضع ليسير على النحو المعاكس كذلك، حيث أكون أنا مُسيطرًا على السباق ومن ثمّ أخسره في اللفّة الأخيرة. ذلك مؤسف، لكنّه جزءٌ من التسابق".

اقرأ أيضاً:

وأوضح فيرشتابن أنّ الفوز لم يُقدّم له على طبقٍ من ذهب. إذ بالحديث عن المرحلة التي سبقت دخول سيارة الأمان، حيث بدا أنّ هاميلتون مُسيطرٌ على الوضع، قال فيرشتابن أنّ عدم الاستسلام كان العامل الأساسيّ بالنسبة له.

وقال حيال ذلك: "بالطبع لاحظت أنّني لا ألحق به بالوتيرة الكافية. لذا قلت في نفسي أنّ عليّ مواصلة الضغط حتّى النهاية، لأنّني لن أستسلم. وذلك ما فعلته".

وأكمل: "دخلت سيارة الأمان واحتجنا لمعجزة وقد حدثت بالفعل، لكنّك لا تزال بحاجة لاستغلال ذلك. تحتاج لإكمال التجاوز، وذلك ما فعلته. كانت نهاية دراميّة بالتأكيد".

وفي حين أنّ هاميلتون المحبط لم يتحدّث بشكلٍ علني منذ الحوار التلفزي القصير بعد السباق مباشرة، لا يشكّ فيرشتابن في أنّ غريمه سيعود بقوّة في 2022.

وقال في هذا الصدد: "لويس رياضيٌ رائع. مثلما قلت سابقًا، هذا هو التسابق وعلينا جميعًا التعامل مع ذلك، سواءً كان إيجابيًا أم سلبيًا. لكنّه سيعود بقوّة مجدّدًا، لأنّه سائقٌ مدهش".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يكشف تعرضه "لتشنج عضلي هائل" خلال اللفة الختامية في أبوظبي
المقال السابق

فيرشتابن يكشف تعرضه "لتشنج عضلي هائل" خلال اللفة الختامية في أبوظبي
المقال التالي

بوتاس يبدأ عمله مع ألفا روميو من تجارب أبوظبي

بوتاس يبدأ عمله مع ألفا روميو من تجارب أبوظبي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

أوارد وجد تجربته الأولى في الفورمولا واحد "مدمنة" مع مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

أوارد وجد تجربته الأولى في الفورمولا واحد "مدمنة" مع مكلارين

دي فريز يتصدّر اليوم الأوّل من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

دي فريز يتصدّر اليوم الأوّل من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

بيريز: لم أكن أرغب "بالتأثير كثيراً" على معركة اللقب في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: لم أكن أرغب "بالتأثير كثيراً" على معركة اللقب في أبوظبي

ألونسو وفيتيل متفقان على أنّ فيرشتابن وهاميلتون استحقّا اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو وفيتيل متفقان على أنّ فيرشتابن وهاميلتون استحقّا اللقب

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.