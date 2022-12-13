فيرشتابن شعر بأنّه لا يُمكنه تحمّل أيّة أخطاء بعد انسحابيه المبكّرين في 2022

أحرز فيرشتابن لقبه الثاني في الفورمولا واحد في 2022، حيث سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا عبر تحقيقه لـ 15 انتصارًا في موسمٍ واحد، إلى جانب رقمٍ قياسيٍ جديد على صعيد النقاط من خلال 454 نقطة، ليتقدّم بـ 146 نقطة على غريمه شارل لوكلير صاحب المركز الثاني.

وبالرغم من أنّ سيطرة فيرشتابن سمحت له بضمان اللقب قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم، تخوّف الهولندي حيال فرصه في المنافسة على اللقب خلال الجولة الرابعة في إيمولا.

وجاء ذلك بعد أن أُجبر على الانسحاب في البحرين وأستراليا بسبب مشكلة في مضخّة الوقود، وهو ما تسبّب في تأخّره بـ 46 نقطة عن لوكلير.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسعه تحديد جانب معيّنٍ رفع فيه أداءه هذا العام، أشار فيرشتابن إلى أهميّة تحقيق النقاط في كلّ سباقٍ.

وقال الهولندي على هامش حفل توزيع جوائز "فيا" الأسبوع الماضي: "عندما تُنافس على اللقب فإنّك تحتاج لتسجيل النقاط في كلّ سباقٍ تقريبًا".

وأضاف: "لهذا السبب كان من الصعب للغاية أن أعاني من تلك الانسحابات في بداية المومس. علمت منذ ذلك النقطة أنّه لا يُمكنني تحمّل أيّة أخطاء من جانبي، لا انسحابات ولا أيّ شيء".

وأردف: "دائمًا ما تُحاول أن تقود بأسلوبٍ خالٍ من الأخطاء في كلّ عطلة نهاية أسبوع. ذلك ما أطلبه من نفسي في كلّ مرّة أدخل فيها السيارة".

وجاءت طريقة ضمان فيرشتابن للقب في 2022 لتكون مختلفة بالكامل عن لقبه الأوّل في 2021 عندما وصل ذلك اللفّات الختاميّة في أبو ظبي بعد معركة ملحميّة.

لكن على إثر العطلة الصيفيّة فقد ابتعدت ريد بُل في الأمام على صعيد معركة التطوير، وهو ما سمح لفيرشتابن بالفوز بتسعة من السباقات الـ 11 الأخيرة.

وشعر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنّ فيرشتابن "حقّق خطوة أخرى إلى الأمام كسائق" في موسم 2022 بعد "معركة الوزن الثقيل" مع هاميلتون العام الماضي.

وقال هورنر: "لديه دافعٌ مع هكذا نضج وتركيزٍ هذا العام، قدّم بعض الانتصارات الضخمة تحت الكثير من الضغط".

وأضاف: "فعل ذلك في السعوديّة وميامي ومونتريال، كانت تلك لحظات فارقة. لم نتمتّع بأسرع سيارة في بداية الموسم. تمكّن من الإبقاء علينا ضمن دائرة المنافسة وواصل الضغط وقاد بدقّة ووتيرة عاليتين".