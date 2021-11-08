فيرشتابن شعر أنه "على الحدود القُصوى" مع التجاوز المزدوج عند المنعطف الأول في المكسيك

وسّع فيرشتابن أفضليته في صدارة ترتيب السائقين عبر تسجيل فوزه التاسع هذا الموسم في المكسيك، إذ عبر العلم الشطرنجي أولًا بفارق 16 ثانية أمام غريمه على اللقب هاميلتون في المركز الثاني.

ويأتي ذلك الفوز بعدما عانى سائق ريد بُل للتأهّل ثالثًا، لكنه تمكن من الاستعانة بعامل السحب بالتوجّه إلى المنعطف الأول ليدخله بشكل ثلاثي مع سائقي مرسيدس.

لكنّ فيرشتابن كان من نجح بالتقدم إلى الصدارة متجاوزًا إيّاهما من الجهة الخارجية، حيث كبح متأخرًا قبل أن يبطئ سيارته في الوقت المناسب قبل المنعطف الثاني.

وضمن ذلك التجاوز ألّا يعاني فيرشتابن في الهواء المتسخ خلف سيارتي مرسيدس، حيث مثّلت تلك لحظة فارقة في طريقه نحو الفوز.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تلك الحركة عقب السباق، شرح فيرشتابن أن مركزه على الحلبة في الجهة الخارجية من المنعطف جعله يدرك أن بمقدوره الكبح متأخّرًا أكثر من هاميلتون وبوتاس في الجهة الداخلية.

فقال: "لا يُمكنك في الحقيقة التدرّب على الكيفية التي ستسير بها الانطلاقة، كون الأمر قد ينتهي بك في اليسار، الوسط أو اليمين، اعتمادًا على ما يحدث".

وأضاف: "لكن وبمجرد أن تواجدت في الجهة الخارجية، وعلى خط التسابق، علمت تمامًا أين سأكبح".

وتابع: "دومًا ما يكون ذلك أمرًا صعبًا. السيارة في الجهة الداخلية تكون في كامل الهواء المتسخ كون لا أحد يقود هناك، لذلك لايمكنهم مطلقًا الكبح متأخّرًا مثل السيارة في الجهة الخارجية، وكذلك بسبب زاوية الدخول إلى المنعطف".

وأكمل: "علمت أن المكان الذي سأكبح فيه سيكون على الحدود القُصوى، إذ كان بوسعكم رؤيتي أقترب من الخط الأبيض على المخرج".

واختتم: "أدركت إنه وإذا ما كبح أحدهم متأخّرًا على الجهة الداخلية، فإنه سيخرج عن المسار بكل تأكيد. لذلك نعم، عمدت إلى تلك الخطة وقد نجحت".