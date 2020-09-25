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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا

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فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا
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يعتقد ماكس فيرشتابن أنّ فريقه ريد بُل سيُواجه مهمّة "صعبة" للتغلّب على رينو ضمن المعركة على المركز الثالث في تصفيات جائزة روسيا الكبرى، لكنّه قال بأنّ وتيرة سباق الحظيرة النمساويّة تبدو أكثر تنافسيّة.

اكتفى فيرشتابن بالمركز السابع في التجارب الحرّة الثانية من مجريات عطلة نهاية الأسبوع في سوتشي، وكان متأخّرًا بثانية ونصف عن المتصدّر فالتيري بوتاس.

وشهدت الحصّة انزلاق الكثير من السائقين إلى جانب إغلاقهم المكابح في الكثير من المناسبات، وكان فيرشتابن من بينهم عندما انزلق خلال لفّة محاكاته للتصفيات.

وقال الهولندي: "نعلم أنّ هذه الحلبة ليست الأفضل لنا، لكنّنا كنّا نختبر بعض مستويات الارتكازيّة المختلفة كذلك، كي نرى الخيارات الأفضل بالنسبة إلينا".

وأضاف: "أعتقد بأنّه كان بوسعنا القيام بعملٍ أفضل في التجارب الثانية، لكن مجدّدًا كنّا نختبر بعض الأشياء المختلفة. بعضها كان مجديًا، وبعضها الآخر لا، سيمنحنا ذلك بعض الأفكار لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل بوتاس ولويس هاميلتون سائقا مرسيدس الحصّة بفارق أكثر من ثانية عن أقرب ملاحقيهما دانيال ريكاردو الذي كان أفضل البقيّة.

وقال فيرشتابن أنّ اعتقد بأنّه سيكون من الصعب على ريد بُل التغلّب على رينو لتكون أقرب منافسات مرسيدس في التصفيات، بالرغم من أنّه يأمل بأن يكون الوضع أفضل في السباق.

وقال الهولندي: "سيكون من الصعب المنافسة على المركز الثالث في التصفيات".

وأضاف: "بالنسبة للسباق فإنّنا أكثر تنافسيّة، أنا سعيدٌ بذلك، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل من أجل التأكّد من بقائنا في المركز الثالث".

وأكمل: "تبدو رينو تنافسيّة للغاية بناءً على هذا اليوم، ولا تعلم من غيرها".

وأردف: "أوّلًا علينا الاعتناء بأنفسنا والإقدام على الخير المناسب على صعيد الموازنة بين مستويات الارتكازيّة، والتأكّد من أنّ السيارة ثابتة ومستقرّة، حينها سأكون واثقًا من أنّ التصفيات ستكون متقاربة، لكنّني أعتقد بأنّنا سنكون ضمن المعركة".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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