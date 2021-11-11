فيرشتابن سيستخدم "بالتأكيد" الرقم 1 في حال فاز بلقب الفورمولا واحد

يدخل فيرشتابن جائزة ساو باولو الكبرى نهاية هذا الأسبوع وهو يتقدّم على غريمه لويس هاميلتون بـ 19 نقطة في ترتيب بطولة السائقين مع بقاء أربعة سباقات على نهاية الموسم.

وحقّق سائق ريد بُل انتصارَين متتاليين في الولايات المتّحدة والمكسيك ليُعزّز صدارته، ولديه فرصة لزيادة غلّته في السباق القصير يوم السبت الذي يمنح ثلاثة نقاطٍ للفائز.

وتمّ حجز الرقم 1 للاستخدام من قبل بطل العالم في حال أراد ذلك منذ اعتماد الأرقام الثابتة في الفورمولا واحد في 2014.

وكان موسم 2014 العام الأخير الذي استخدم فيه الرقم 1 على إثر فوز سيباستيان فيتيل بلقب 2013. في المقابل اختار هاميلتون دائمًا الحفاظ على رقمه 44، بينما انسحب البطل الوحيد الآخر طوال هذه الفترة نيكو روزبرغ حال فوزه باللقب.

واشتهر فيرشتابن باستخدامه للرقم 33 طوال مسيرته في الفئة الملكة، لكنّه أكّد اليوم الخميس قبيل جائزة البرازيل الكبرى أنّه سيكون مهتمًا بالانتقال إلى الرقم 1 في حال فاز بالبطولة.

"بالتأكيد" قال فيرشتابن عندما سُئل إن كان سيكون متجهّزًا للتغيير، وأضاف: "كم من مرّة تحصل على فرصة القيادة بالرقم واحد؟".

ومن ثمّ مزح فيرشتابن بالقول: "كما أنّ ذلك جيّدٌ لمبيعات البضائع! من الذكيّ فعل ذلك".

وتعتمد العديد من فئات التسابق الأخرى فكرة حجز الرقم واحد لصاحب البطولة، لكنّ قلّة تبتعد عن رقمها الدائم بالنظر إلى ارتباط كلّ واحد بشكلٍ وثيقٍ بصورة علامته.

وكانت المرّة الوحيدة التي أضاف فيها هاميلتون الرقم 1 على سيارته خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة أبو ظبي الكبرى في 2018 عندما ضمن اللقب لصالح مرسيدس بالفعل حينها.

وقال هاميلتون لاحقًا أنّه لم يكن معجبًا بتلك الفكرة "على الإطلاق"، لكنّه "اعتقد بأنّه من الرائع تجربتها".

أمّا في الموتو جي بي فقد قال فابيو كوارتارارو المتوّج حديثًا بلقب هذا الموسم أنّه سيُحافظ على رقمه 20 في الموسم المقبل، ليسير بذلك على خطى سلفَيه جوان مير ومارك ماركيز.