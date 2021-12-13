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فيرشتابن سيسابق بالرقم 1 في موسم دفاعه عن اللقب في 2022

أكّد ماكس فيرشتابن أنه سيسابق بالرقم 1 على سيارته لموسم دفاعه عن بطولة العالم للفورمولا واحد في 2022.

فيرشتابن سيسابق بالرقم 1 في موسم دفاعه عن اللقب في 2022

توّج فيرشتابن بلقب الفورمولا واحد للمرة الأولى يوم أمس الأحد بعد تجاوز في اللفة الأخيرة على غريمه لويس هاميلتون ليفوز بجائزة أبوظبي الكبرى.

ويعني ذلك أن الهولندي الآن لديه الفرصة للتسابق بالرقم 1 على سيارته في الموسم المُقبل، وهو الرقم المحفوظ لحامل اللقب تحت نظام الأرقام الدائم المعمول به منذ 2014.

ولطالما سابق فيرشتابن بالرقم 33 في الفورمولا واحد، لكنه صرّح قبل بضعة أسابيع بأنه سيستخدم على الأرجح الرقم 1 العام المُقبل إذا ما فاز بالبطولة.

والآن وبعد حسمه اللقب، كشف سائق ريد بُل لوسائل الإعلام اليوم الاثنين أنه سيمضي قُدمًا في هذه الخطة للتسابق بالرقم 1 في 2022.

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"نعم، سأسابق به. كم مرة ستكون قادرًا على فعل ذلك؟ لا أعلم، ربما هي المرة الوحيدة لي في حياتي" قال فيرشتابن.

وأضاف: "أعتقد بأن ذلك هو الرقم الأفضل. وسأضعه على السيارة بكل تأكيد".

ويعني ذلك أن الرقم 1 سيعود إلى الفورمولا واحد للمرة الأولى منذ 2014 عندما سابق به سيباستيان فيتيل خلال العام الأول لنظام الترقيم الجديد.

ولطالما آثر لويس هاميلتون عدم استخدام الرقم 1، إذ ظل مع رقمه المعتاد 44، بينما كان بطل العالم الوحيد الآخر منذ تقديم النظام الجديد هو نيكو روزبرغ، لكنه اعتزل عقب فوزه باللقب.

كما أكّد غوانيو تشو الذي يخوض موسمه الأول في الفورمولا واحد العام المُقبل أنه سيستخدم الرقم 24، بينما سيكون بمقدور العائد إلى البطولة أليكسندر ألبون أن يستخدم رقمه السابق 23 حيث أن الرقم لم تنته صلاحيته خلال فترة عامين. وكانت المرة الأخيرة التي تسابق فيها في 2020، وسينضم إلى ويليامز في الموسم المُقبل.

أرقام سائقي الفورمولا واحد في 2022

  1. ماكس فيرشتابن
  2. دانيال ريكاردو
  3. لاندو نوريس
  4. سيباستيان فيتيل
  5. نيكولاس لاتيفي
  6. نيكيتا مازيبين
  7. بيير غاسلي
  8. سيرجيو بيريز
  9. فرناندو ألونسو
  10. شارل لوكلير
  11. لانس سترول
  12. يوكي تسونودا
  13. أليكسندر ألبون
  14. غوانيو تشو
  15. إستيبان أوكون
  16. لويس هاميلتون
  17. ميك شوماخر
  18. كارلوس ساينز
  19. جورج راسل
  20. فالتيري بوتاس

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