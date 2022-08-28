فيرشتابن: سيارة ريد بُل كانت كما لو أنّها "على سكّة" في سبا

أُجبر فيرشتابن على الانطلاق من المركز الـ 14 كواحد من العديد من السائقين المتلقين لعقوبات لقاء تغيير وحدات الطاقة، لكنّه سرعان ما شقّ طريقه إلى الأمام على إطارات "سوفت".

وعلى إثر فترة سيارة الأمان المبكّرة، تواجد الهولندي في المركز السابع بعد خمس لفّات فقط، وشقّ طريقه نحو المركز الثاني متجاوزًا زميله سيرجيو بيريز.

وأصبح أوّلًا إثر ذلك عندما أجرى المتصدّر كارلوس ساينز الإبن توقّفه، وبعد أن توقّف فيرشتابن في اللفّة الـ 16، تجاوز الهولندي ساينز بأريحيّة بالغة لينتزع الصدارة في اللفّة الـ 18.

ولم يلتفت فيرشتابن وراءه منذ ذلك الحين ليعبر خطّ النهاية بفارق 17 ثانية عن زميله بيريز.

وقال الهولندي لاحقًا أنّ سيارته كانت كما لو أنّها تسير "على سكّة" ضمن ما وصفها عطلة نهاية أسبوع مذهلة.

وقال: "كانت لفّة أولى مليئة بالأحداث وحاولت البقاء بعيدًا عن المتاعب، لذا حدثت الكثير من الأشياء أمامي".

وأضاف: "لكن حالما هدأ الوضع بعد فترة سيارة الأمان، فقد كانت السيارة على سكّة. كسبت المراكز متجاوزًا الجميع وكان بوسعي الاعتناء بإطاراتي".

وأردف: "وحالما أصبحنا في الصدارة إثر ذلك، فقد تمحور الأمر حول إدارة كلّ شيء. لكنّ عطلة نهاية الأسبوع بأكملها كانت مذهلة".

وبعد فوزه بنسخة 2021 بشكلٍ باهت بسبب الأمطار والاقتصار على لفّتين خلف سيارة الأمان، قال فيرشتابن أنّ الفوز في البلاد التي وُلد فيها بهذه السيطرة المطلقة "أمرٌ لم يكن بوسعه تخيّله".

أمّا بيريز فقد اعترف بأنّ بطل العالم كان في "مستوى لوحده" اليوم الأحد: "أملت المزيد اليوم. كانت فرصة جيّدة، لكنّ ماكس كان يطير. كان في كوكبٍ لوحده ولم يكن أحدٌ قادرًا على الاقتراب منه".

وأضاف: "خاصة في الفترة الأولى فقد كانت ضعيفة جدًا على صعيد التآكل. لكن بالرغم من ذلك فإنّ هذه نتيجة قويّة للفريق. أعتقد بأنّنا حقّقنا الكثير من النقاط اليوم، وذلك أمرٌ مهم".