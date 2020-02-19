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فيرشتابن: سيارة ريد بُل الجديدة "سريعة في كلّ مكان"

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فيرشتابن: سيارة ريد بُل الجديدة "سريعة في كلّ مكان"
من قبل:
19-02-2020

قال ماكس فيرشتابن أنّ سيارة ريد بُل الجديدة "سريعة في كلّ مكان" وأنّ موثوقيّتها تحسّنت بشكلٍ جيّد على إثر اليوم الافتتاحيّ لتجارب برشلونة الأولى لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

أكمل الهولنديّ اليوم في المركز الرابع في الترتيب العام متأخرًا بأكثر من نصف ثانية عن لويس هاميلتون صاحب الزمن الأسرع لصالح مرسيدس، لكنّه بدا سعيدًا بتجربته الرسميّة الأولى على متن سيارة "آر.بي16".

وقال فيرشتابن حيال انطباعاته الأولى: "السيارة سريعة في كلّ مكان، ذلك أمرٌ جيّد".

وأضاف: "كما تبدو الموثوقيّة أفضل من أيّ وقتٍ مضى، كلّ ذلك إيجابيٌ جدًا".

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وواصل حديثه بالقول: "أعتقد بأنّ اليوم كان جيّدًا. عملت السيارة بشكلٍ جيّدًا جدًا مع المحرّك، وذلك ما نريد رؤيته. ذلك هو الأمر الأهمّ بالنسبة إلينا".

وأردف: "أنا سعيدٌ جدًا حيال ذلك. نريد معرفة السيارة أكثر واختبار بعض الأشياء لرؤية ما يسعنا فعله".

وبالرغم من أنّ مرسيدس تواجدت بأريحيّة في الأمام، قال فيرشتابن أنّ فريقه لم يركّز سوى على عمله ولم يقرأ الكثير من الأزمنة المسجّلة.

وقال بخصوص ذلك: "لا ننظر في ما يقوم به الآخرون. علينا فقط النظر إلى أنفسنا والتركيز على ما يُمكننا تحسينه".

وأضاف: "تمحور اليوم بالنسبة إلينا حول إتمام اللفّات واختبار مختلف الجوانب. ذلك ما فعلناه اليوم".

وكانت الدراما الوحيدة التي واجهها الهولندي عندما التفّت سيارته في مناسبتين عند المنعطف المزدوج الأخير، لكنّه لم يُواجه أيّة مشاكل أو حوادث.

وقال: "لمست المنطقة الحصويّة، وذلك سبب انزلاقي. تحدث هذه الأشياء أثناء محاولة إيجاد حدود السيارة".

وأكمل: "لحسن الحظ لم يلحق بالسيارة أيّ أذى وذلك هو الأهمّ في نهاية المطاف".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية الأولى
الكاتب مروان الوافي

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