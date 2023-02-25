فيرشتابن: سيارة ريد بُل الجديدة "تُمثّل تحسّنًا مؤكّدًا" بالمقارنة مع سيارة 2022

بدت السيارة الجديدة سريعة بشكلٍ مريح منذ بداية التجارب الشتويّة يوم الخميس، كما أنّها لم تُعانِ من أيّة مشاكل بارزة بالرغم من خسارة فيرشتابن لبعض الوقت على المسار أمسٍ الجمعة.

وكان الهولندي قد حصل على السيارة لوحده يوم الخميس، ومن ثمّ تشاركها مع سيرجيو بيريز بالأمس، قبل أن ينفرد بها المكسيكي اليوم السبت.

وقال فيرشتابن: "أعتقد بأنّ السيارة تعمل على نحوٍ جيّدٍ جدًا. اختبرنا الكثير من الأشياء التي أردناها، وكلّ شيء مثيرٌ للاهتمام حقًا".

وأكمل: "كانت أيّام إيجابيّة جدًا. استمتعت بقيادة السيارة".

وأشار فيرشتابن إلى أنّ هذه السيارة تمنحه شعورًا مختلفًا عن سيارة "آر.بي18".

وقال: "هناك بعض نقاط الاختلاف بينهما. لذا فإنّ قيادتها مختلفة بعض الشيء. أعتقد بأنّ لذلك علاقة بالإطارات كذلك. لكنّني أعتقد بأنّها تحسّنٌ عن سيارة العام الماضي بشكلٍ عام بالتأكيد".

وأردف: "كانت المشكلة الأساسيّة العام الماضي هي أنّ وزن السيارة كان مرتفعًا جدًا. لذا كانت السيارة خاملة في البداية على صعيد الانعطاف، ذلك لأنّ الوزن كان في الأماكن الخاطئة من السيارة".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّنا تحسّنا على مدار العام وتخلّصنا من ذلك الوزن الزائد، وبالتالي كان بوسعكم ملاحظة تحسّن الأداء".

وأكمل: "هذه استمراريّة لذلك في هذا العام، لكنّنا توصّلنا كذلك إلى مكوّنات أفضل ووضعناها على السيارة وهي أفضل بالتأكيد. كما أنّ هناك بعض المكوّنات الجديدة القادمة، والعمل متواصل. نعرف قيودنا الحاليّة، وسنعمل على تجاوزها".

وعندما سُئل عن مدى ثقته بالتوجّه إلى السباق الافتتاحي، قال بطل العالم: "لا يقتصر الأمر على الثقة، بوضع الأداء في السيارة كذلك. كانت أيّام تجارب إيجابيّة".

ولم يرد فيرشتابن التطرّق إلى ترتيب الفرق المحتمل حيث قال: "من الصعب تحديد ذلك. أعتقد بأنّه من المهمّ التركيز على أنفسنا، ونحن سعداء بما نفعله".