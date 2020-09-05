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فيرشتابن: سيارات الفورمولا واحد "أسرع من اللازم" لتقديم تسابق جيّد

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فيرشتابن: سيارات الفورمولا واحد "أسرع من اللازم" لتقديم تسابق جيّد

قال ماكس فيرشتابن أنّ سيارات الفورمولا واحد الحالية هي ببساطة "أسرع من اللازم" للسماح بمنافسة متقاربة.

مع سباق مُمل شهدته جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، والذي ساهم في افتقاره للإثارة تحوّله إلى سباق متحفّظ بتوقّف وحيد، ليتوجّه كل التركيز نحو إدارة الإطارات.

لكنّ فيرشتابن قال بأنّ تأثير المستويات الضخمة من الارتكازية التي تولدها السيارات الحالية لا يجب تجاهله.

"الجيل الحالي من السيارات سريع بشكل فائق، حيث لا يُمكن للسيارات ملاحقة بعضها البعض عن قُرب بسبب ذلك" شرح فيرشتابن الذي حاول دون جدوى ملاحقة ثنائي مرسيدس في سباق بلجيكا الأخير.

وأضاف: "كان بوسعي ملاحقة فالتيري (بوتاس، سائق مرسيدس) لنقول على بُعد 1.2 أو 1.3 ثانية لبضع لفات فقط. لكن لا يُمكنك الاقتراب أكثر".

وتابع: "في المنعطفات البطيئة، تخسر الكثير من الارتكازية إلى حد فقدانك للتماسك تمامًا. لذلك فإنّ كل هذه الجوانب تلعب دورًا. وجرّاء كل هذه العوامل تحصل على هذه السباقات المملة".

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وكجزء من جهود الفورمولا واحد لجعل الرياضة أكثر إثارة للمتابعين، فقد تمّت مراجعة القوانين لموسم 2022، حيث ستتضمّن انتقالًا إلى سيارات تُنتج ارتكازية أقل وتعتمد أكثر على التأثيرات الأرضبة، والتي من شأنها أن تسمح للسائقين بملاحقة بعضهم البعض عن قُرب وعلى نحوٍ أفضل.

كما ستشهد قوانين الانسيابية تعديلات طفيفة للموسم المُقبل كذلك من أجل خفض مستويات الارتكازية بعض الشيء في محاولة لضمان ألّا يتمّ الضغط على الإطارات أكثر من اللازم.

وعن ذلك أكمل فيرشتابن قائلًا: "يرغبون بتعديل بعض الأمور للعام المُقبل، من أجل تقليل الارتكازية بعض الشيء، لكن السيارات ببساطة سريعة للغاية الآن وعريضة أكثر من اللازم كذلك. وذلك لن يساعد أيضاً".

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في المقابل، قال الهولندي أنّه غير مقتنع بتعاطف مرسيدس مع  المشجّعين الذي يشعرون بالملل من هيمنتهم على السباقات في الوقت الحالي.

حيث اعترف بأنّ ما يقوله سائقاها وإدارتها في العلن مختلف للغاية عن الدافع الحقيقي الذي يتمتعون به في كل نهاية أسبوع.

فقال: "إنّهم فقط يحاولون أن يكونوا مهذبين، لكنّه بالطبّع بداخلهم يريدون اكتساح/تدمير جميع منافسيهم. وهذا ما كنت أودّ لأفعله كذلك".

واختتم: "أودّ أن أكتسح الجميع وأتقدم بلفة أمام كل المنافسين خلال السباق. لكن ضمن التصريحات الصحفية عليك أن تكون مهذبًا من الناحية السياسية في بعض الأحيان وتقول «الوضع ممل بعض الشيء، أليس كذلك؟» ما الذي ينبغي عليهم قوله بخلاف ذلك؟".

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