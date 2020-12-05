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فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير

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فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير
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قال الهولندي ماكس فيرشتابن أنّه ليس لديه شيء لخسارته في سباق جائزة الصخير الكبرى في ظلّ انطلاقه على إطارات "سوفت"، وأنّه سيُحاول الاستمتاع بالسباق.

خاض سائق ريد بُل معركة حامية مع ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس وجورج راسل على قطب الانطلاق الأوّل على المسار الخارجيّ القصير في البحرين.

وبالرغم من أنّه أكمل التصفيات على بُعد 0.056 ثانية عن قطب الانطلاق الأوّل، فإنّ فيرشتابن شعر بأنّ المسار القصير ساهم في ذلك.

وقال سائق ريد بُل: "من جانبنا فقد حظينا بتصفيات جيّدة. اللفّة في حدّ ذاتها كانت جيّدة كذلك، إنّها لفّة قصيرة ولا توجد الكثير من التصفيات".

ثمّ تابع: "أنا سعيدٌ بالتواجد قريبًا جدًا في المركز الثالث. حاولت أن أكون قريبًا جدًا هذا اليوم. كنت أقرب من المتوقّع، لكنّني أعتقد بأنّ تصميم الحلبة يُحدّد ذلك".

وأكمل: "بالطبع سننطلق على إطارات مختلفة غدًا، لذا سيكون من المثيرة للاهتمام رؤية ما ستؤول عليه الأمور بالنسبة إلينا".

وأردف: "مثلما قلت سابقًا ليس لدينا شيء لخسارته، لذا من الأفضل الحصول على بعض المتعة غدًا ورؤية ما يُمكننا فعله".

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الكاتب مروان الوافي

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