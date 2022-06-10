فيرشتابن: سقف مرتبات السائقين "الخاطئ تماماً" قد يضرّ بالسائقين اليافعين

تمت مناقشة فكرة اعتماد سقف لمرتبات كلا السائقيَن يبلغ 30 مليون دولار أمريكي، بالرغم من عدم التوصل لاتفاق واضح حيال المسألة.

ومن غير الواضح كذلك تأثير ذلك على عقود السائقين طويلة الأمد وبشكل خاص فيرشتابن، الذي يمتلك عقداً مع ريد بُل حتى 2028.

وحين سُئِل حيال الأمر، أشار الهولندي إلى أن ذلك لا يعتبر منطقياً خاصة وأن الرياضة تشهد ازدهاراً واضحاً والفرق قادرة على حصد ما يكفي من المداخيل سواء عبر عقود الرعاية أو العوائد المالية للبطولة.

فقال: "ما زالت المسألة غامضة. أليس كذلك؟ أعتقد أنه لا أحد يدرك إلى أين ستسير الأمور".

وأكمل: "لكن من جهتي، إنه توجه خاطئ تماماً، لأنني أعتقد أن الفورمولا واحد حالياً تتمتع بموارد جيدة وباتت أكثر شعبية، والجميع قادر على حصد المزيد من المال، بما في ذلك الفرق والبطولة. الجميع مستفيد".

وتابع: "لماذا يتم تحديد سقف للسائقين، خاصة وأننا نحن من يعزز جودة العرض ونضع حياتنا على المحك؟ بالنسبة لي، ذلك أمر خاطئ تماماً".

بالمقابل، شدد فيرشتابن على أن الرعاة أو مدراء الأعمال سيترددون قبل الاستثمار في أية موهبة شابة، نظراً لأنّ العوائد على المدى الطويل ستصبح أقل.

فقال: "ضمن فئات الناشئين، لو نظرنا إلى عدد من يمتلك راعياً أو داعماً ومن سيمتلك دعماً معيناً للوصول إلى الفورمولا واحد، أعتقد بأن ذلك سيؤثر سلباً بشكل كبير، لأن أولئك المستثمرين لن يحصلوا على العوائد المنشودة لقاء استثماراتهم (في السائقين اليافعين)".

وتابع: "في حال تم تطبيق السقف، فسيضرّ بفئات الناشئين. لا أعتقد أننا نريد ذلك".

من جهته، يتفق لاندو نوريس سائق مكلارين مع رأي فيرشتابن بأن سقف مرتبات السائقين سيؤثر على فرص السائقين اليافعين في الحصول على دعمٍ أو عقود رعاية.

فقال: "سيصبح من الصعب للغاية جذب اهتمام الرعاة لأولئك السائقين اليافعين لإيصالهم إلى الفورمولا واحد. أعتقد أن ذلك هو الاعتراض الأكبر (على الفكرة)".