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فيرشتابن "سعيدٌ جدًا" باليوم الأوّل لكنّه يُقلّل من شأن وتيرة ريد بُل

يشعر ماكس فيرشتابن بسعادة مع بداية التجارب التحضيريّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد أن سجّل الزمن الأسرع لصالح ريد بُل في اليوم الافتتاحيّ في البحرين.

فيرشتابن "سعيدٌ جدًا" باليوم الأوّل لكنّه يُقلّل من شأن وتيرة ريد بُل

أكمل فيرشتابن اليوم الأوّل من الأيّام الثلاثة في الصدارة على صعيدَي التوقيت وعدد اللفّات، قاطعًا ضعف مسافة سباق على متن سيارة "آر.بي16بي".

وسجّلت هذه الحصّة التشغيل المكثّف الأوّل لسيارة ريد بُل، إلى جانب ظهورها العلنيّ الأوّل بعد أن بقيت مخفيّة منذ يوم التصوير الترويجيّ في سيلفرستون مطلع هذا الشهر.

ويبدو أنّ ريد بُل أكملت اليوم من دون أيّة مشاكل، وكان مصدر القلق الوحيد نصف انزلاقة مبكّرة عند المنعطف الثاني مبكّرًا.

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وقال الهولندي حيال يومه: "حظينا بيومٍ إيجابي جدًا. كان بوسعنا إكمال الكثير من اللفّات، بالرغم من أنّ الظروف على المسار كانت صعبة وحارة، والكثير من الرياح، ونعلم مستوى تآكل الإطارات هنا، لذا ليس من السهل إكمال الكثير من اللفّات المتتابعة".

وأردف: "لكنّنا سعداء للغاية حيال ما آل إليه اليوم. لا نحتاج للحديث عن الوتيرة الآن أو أيّ شيء من ذاك القبيل. أكملنا برنامجنا فحسب".

وأكمل: "كان الشعور رائعًا أثناء قيادة السيارة، وأعتقد بأنّه من الإيجابي دائمًا بدء التجارب بهذا الشكل. دائمًا ما تهدف لفعله في كلّ مرّة".

وأردف: "عندما يكون بوسعك إكمال يومٍ كهذا، فإنّك تكون مسرورًا للغاية".

وسجّل فيرشتابن الزمن الأسرع البالغ 1:30.674 دقيقة، وتقدّم بعُشرين من الثانية عن لاندو نوريس سائق مكلارين.

ومثّلت هذه البداية الأقوى لريد بُل في التجارب التحضيريّة للموسم الجديد منذ فترة طويلة، يأتي ذلك في وقتٍ عانت فيه مرسيدس بطلة العالم واقتصرت على أقلّ من 50 لفّة.

وعندما سُئل إن كان من الممكن قراءة الكثير من أداء ريد بُل في مرحلة لاحقة من التجارب، قال فيرشتابن: "ربّما نحتاج للمزيد".

وأكمل: "لكنّني دائمًا ما أردت الانتظار حتّى القسم الثالث من تصفيات السباق الأوّل. يُمكنك حينها رؤية الوتيرة الحقيقيّة لجميع السيارات".

وتعكّرت الحصّة الثانية هذا اليوم بسبب العاصفة الرمليّة التي مرّت بالمسار ما تسبّب في انخفاض مستويات الارتكازيّة، وقال فيرشتابن في هذا الشأن: "كانت الحرارة عالية في البداية وصعّبت الأمور. لكن عليّ القول بأنّني غيّرت حاجب الخوذة، وأعتقد بأنّ الوضع يبدو صعبًا أكثر في الكاميرًا".

وأكمل: "كان الوضع طبيعيًا بالجلوس داخل السيارة".

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