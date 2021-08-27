فيرشتابن "سعيد جدًا" بالشعور على السيارة في سبا رغم حادثة التجارب الثانية

أكمل فيرشتابن التجارب الأولى في المركز الثاني قبل تقدّمه إلى الصدارة في التجارب الثانية، حيث تفوّق على غريمه من مرسيدس فالتيري بوتاس بفارق 0.041 ثانية.

لكن خطأ من الهولندي تسبب في إنهاء الحصة مبكرًا وذلك بعدما فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته بالخروج من منعطف لي كومب ليصطدم بالحواجز على الجانب الأيسر من الحلبة.

وقد تسببت تلك الحادثة برفع العلم الأحمر قبل 3 دقائق من النهاية، ما كان يعني عدم استئناف الحصة.

وعند سؤاله عمّا وقع في تلك الحادثة، قال فيرشتابن: "لا أعلم، لقد فقدت السيطرة على القسم الخلفي. واجهت إفراطًا في الانعطاف واصطدمت بالحائط للأسف".

وعلى الرُغم من تلك الحادثة المتأخرة، تملّك فيرشتابن شعور إيجابي عام حيال أداء ريد بُل اليوم الجمعة على حلبة سبا-فرانكورشان، والتي عادة ما كانت إحدى أضعف الحلبات بالنسبة للعلامة النمساوية.

"كان يومًا جيّدًا، كامل اليوم في اعتقادي، كنا سعداء للغاية" قال فيرشتابن.

وأضاف: "هنالك بالتأكيد بعض الأمور التي احتاجت إلى تعديل من التجارب الأولى إلى الثانية، ولكن إجمالًا، كنت سعيدًا جدًا، وأظن بأنها بداية إيجابية للغاية لنهاية الأسبوع".

هذا وقد آثر فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز اعتماد مستوى مختلف على جناحيهما خلال تجارب الجمعة، بينما يحاول الفريق تقييم الإعدادات الأمثل لحلبة سبا.

لكن فيرشتابن كشف بأنه لم يغيّر من مستوى جناحه على مدار اليوم، وأنه كان "سعيدًا جدًا بما لديه".

فقال: "هنالك بالطبّع بعض الأمور لأخذها في الاعتبار مع الطقس كذلك. من الصعب الجزم بما قد يحدث في الأجواء الماطرة كوننا لم نقد خلالها حتى الآن، لكنني أتوقع أن يكون كل يوم مثل اليوم بعض الشيء. والوضع سيكون مثيرًا للاهتمام بكل تأكيد".