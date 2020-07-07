فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
التجارب الحرة الثانية خلال
01 ساعات
:
48 دقيقة
:
20 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن سعيدٌ بمزاملة فيتيل في ريد بُل وهورنر يؤكّد عدم وجود مكانٍ له

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن سعيدٌ بمزاملة فيتيل في ريد بُل وهورنر يؤكّد عدم وجود مكانٍ له
07-07-2020

قال ماكس فيرشتابن سائق فريق ريد بُل للفورمولا واحد أنّه سيكون سعيدًا بتواجد سيباستيان فيتيل كزميلٍ له خلال موسم 2021، لكنّ مديره كريستيان هورنر أشار مجدّدًا إلى أنّ توافر خدمات الألماني جاء في الوقت غير المناسب.

انضمّ هورنر وفيرشتابن إلى فيتيل في حصّة أسئلة وأجوبة على قناة "سيرفوس تي في" من حلبة ريد بُل رينغ مساء الإثنين.

وتحدّث فيتيل عن مغادرته لفيراري وتطلّعاته المستقبليّة بشكلٍ مسهب، وبعد عرض مقطع فيديو يُظهر أبرز اللحظات التي عاشها في صفوف ريد بُل، فقد طُرحت مسألة عودته إلى الفريق الذي حقّقه معه أربعة ألقاب بين 2010 و2013.

كما اعترف فيتيل بأنّه اتّصل بهيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل بشكلٍ فوري بعد أن أعلمته فيراري بعدم تجديد عقده لموسم 2021، بالرغم من أنّه أصرّ على أنّ اتّصاله بماركو جاء لطلب المشورة والنصح وليس للسعي وراء مقعد في الفريق.

وقال فيرشتابن أنّه سيكون سعيدًا بتواجد سائقٍ بخبرة فيتيل إلى جوار.

وقال: "أجل، لكن سبق لي أن تزاملت مع دانيال ريكاردو في الفريق. عمل ذلك على نحوٍ جيّد، لكنّ القرار لا يعود لي في نهاية المطاف".

وعندما سُئل إن كان فيتيل أو أليكسندر ألبون سيُمثّل زميلًا أفضل، أجاب: "لم يسبق لي العمل مع سيباستيان من قبل. لذا ليست لديّ فكرة على ذلك. لا أعتقد بأنّه ستكون هناك أيّة مشاكل في ذلك. لكن بالطبع كلّ سائقٍ في الفورمولا واحد يسعى وراء الفوز".

لكنّ هورنر أصرّ على عدم وجود مقعدٍ شاغرٍ لفيتيل في صفوف ريد بُل لموسم 2021.

وقال البريطاني: "عندما تشاهد الفيديو فقد حظينا بالكثير من اللحظات المميّزة مع سيباستيان. 38 انتصارًا معًا، وأربعة ألقاب. حظينا بفترة رائعة في تلك المرحلة من مسيرته. إن غادر الفورمولا واحد فستكون تلك خسارة كبيرة".

وأضاف: "لا نزال في السباق الأوّل، ولدينا سائقان يقومان بعملٍ رائع، سيكون من الصعب رؤية كيفيّة توفير مقعدٍ له كوننا لم نكن نتوقّع توافره في سوق السائقين. لم نتوقّع مطلقًا أن لا تقدّم له فيراري أيّ عقدٍ آخر بكلّ وقاحة".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل إن كان بوسعه إدارة تشكيلة فيرشتابن وفيتيل – حيث قارن ذلك مقدّم الحوار بتشكيلة ألان بروست وآيرتون سينا في مكلارين – أشار هورنر إلى أنّ بوسعه العمل مع كلا السائقين.

لكنّ هورنر أشار إلى أنّ مرسيدس هي الوجهة الأرجح للألماني، بالنظر إلى عدم تجديد عقد لويس هاميلتون ولا فالتيري بوتاس لموسم 2021 بعد.

وقال: "من الرائع العمل مع كلاهما. حظينا بفترة عملٍ رائعة مع سيباستيان، والأمر ذاته يحدث الآن مع ماكس".

وأكمل: "بالطبع لا يُمكننا تجاهل أليكسندر ألبون، إذ أنّه يتطوّر بشكلٍ جيّدٍ جدًا. ومثلما قلت فإنّ التوقيت غير متوقّع، غير متوقّع بالنسبة لسيباستيان وكذلك بقيّة الفورمولا واحد".

واختتم: "السؤال الأهمّ الآن هو ما ستفعله مرسديس. هل سيُواصل لويس، أم أنّه سيعتزل؟ هل سيُبقون على بوتاس؟ عليكم أخذ ذلك بالحسبان".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
فيراري ستسرّع تقديم تحديثاتها إلى نهاية الأسبوع الجاري

المقال السابق

فيراري ستسرّع تقديم تحديثاتها إلى نهاية الأسبوع الجاري

المقال التالي

بينوتو: حلبة موجيللو المملوكة من فيراري ستُقدّم "عرضًا رائعًا" للفورمولا واحد

بينوتو: حلبة موجيللو المملوكة من فيراري ستُقدّم "عرضًا رائعًا" للفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1
40د

بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى

إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني
فورمولا 1 / فورمولا 1

إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني

مرسيدس: كسوة السيارة السوداء "ليس لها تأثيرٌ" على مستويات التبريد
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس: كسوة السيارة السوداء "ليس لها تأثيرٌ" على مستويات التبريد

رسميًا: تأكيد سباقي موجيللو وسوتشي على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1
54د

رسميًا: تأكيد سباقي موجيللو وسوتشي على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020

بيرغر: يجب على فيراري الاعتماد على عدّة أشخاص لمساعدة بينوتو
فورمولا 1 / فورمولا 1

بيرغر: يجب على فيراري الاعتماد على عدّة أشخاص لمساعدة بينوتو

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"

"بالتأكيد لا عودة" لفيتيل إلى ريد بُل وفقًا لهورنر
فورمولا 1 / فورمولا 1
25د

"بالتأكيد لا عودة" لفيتيل إلى ريد بُل وفقًا لهورنر

أحدث الأخبار

"بالتأكيد لا عودة" لفيتيل إلى ريد بُل وفقًا لهورنر
فورمولا 1 / فورمولا 1
25د

"بالتأكيد لا عودة" لفيتيل إلى ريد بُل وفقًا لهورنر

بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1
40د

بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى

رسميًا: تأكيد سباقي موجيللو وسوتشي على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1
54د

رسميًا: تأكيد سباقي موجيللو وسوتشي على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020

إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني
فورمولا 1 / فورمولا 1

إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى

40د
2
فورمولا 1

إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني

3
فورمولا 1

مرسيدس: كسوة السيارة السوداء "ليس لها تأثيرٌ" على مستويات التبريد

4
فورمولا 1

رسميًا: تأكيد سباقي موجيللو وسوتشي على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020

54د
5
فورمولا 1

بيرغر: يجب على فيراري الاعتماد على عدّة أشخاص لمساعدة بينوتو

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

لماذا اختارت رينو ضم ألونسو لموسم 2021؟ 06:21
فورمولا 1

لماذا اختارت رينو ضم ألونسو لموسم 2021؟

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أحدث الأخبار

"بالتأكيد لا عودة" لفيتيل إلى ريد بُل وفقًا لهورنر
فورمولا 1

"بالتأكيد لا عودة" لفيتيل إلى ريد بُل وفقًا لهورنر

بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى

رسميًا: تأكيد سباقي موجيللو وسوتشي على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020
فورمولا 1

رسميًا: تأكيد سباقي موجيللو وسوتشي على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020

إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني
فورمولا 1

إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني

بيرغر: يجب على فيراري الاعتماد على عدّة أشخاص لمساعدة بينوتو
فورمولا 1

بيرغر: يجب على فيراري الاعتماد على عدّة أشخاص لمساعدة بينوتو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.