فيرشتابن سعيدٌ بمزاملة فيتيل في ريد بُل وهورنر يؤكّد عدم وجود مكانٍ له

انضمّ هورنر وفيرشتابن إلى فيتيل في حصّة أسئلة وأجوبة على قناة "سيرفوس تي في" من حلبة ريد بُل رينغ مساء الإثنين.

وتحدّث فيتيل عن مغادرته لفيراري وتطلّعاته المستقبليّة بشكلٍ مسهب، وبعد عرض مقطع فيديو يُظهر أبرز اللحظات التي عاشها في صفوف ريد بُل، فقد طُرحت مسألة عودته إلى الفريق الذي حقّقه معه أربعة ألقاب بين 2010 و2013.

كما اعترف فيتيل بأنّه اتّصل بهيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل بشكلٍ فوري بعد أن أعلمته فيراري بعدم تجديد عقده لموسم 2021، بالرغم من أنّه أصرّ على أنّ اتّصاله بماركو جاء لطلب المشورة والنصح وليس للسعي وراء مقعد في الفريق.

وقال فيرشتابن أنّه سيكون سعيدًا بتواجد سائقٍ بخبرة فيتيل إلى جوار.

وقال: "أجل، لكن سبق لي أن تزاملت مع دانيال ريكاردو في الفريق. عمل ذلك على نحوٍ جيّد، لكنّ القرار لا يعود لي في نهاية المطاف".

وعندما سُئل إن كان فيتيل أو أليكسندر ألبون سيُمثّل زميلًا أفضل، أجاب: "لم يسبق لي العمل مع سيباستيان من قبل. لذا ليست لديّ فكرة على ذلك. لا أعتقد بأنّه ستكون هناك أيّة مشاكل في ذلك. لكن بالطبع كلّ سائقٍ في الفورمولا واحد يسعى وراء الفوز".

لكنّ هورنر أصرّ على عدم وجود مقعدٍ شاغرٍ لفيتيل في صفوف ريد بُل لموسم 2021.

وقال البريطاني: "عندما تشاهد الفيديو فقد حظينا بالكثير من اللحظات المميّزة مع سيباستيان. 38 انتصارًا معًا، وأربعة ألقاب. حظينا بفترة رائعة في تلك المرحلة من مسيرته. إن غادر الفورمولا واحد فستكون تلك خسارة كبيرة".

وأضاف: "لا نزال في السباق الأوّل، ولدينا سائقان يقومان بعملٍ رائع، سيكون من الصعب رؤية كيفيّة توفير مقعدٍ له كوننا لم نكن نتوقّع توافره في سوق السائقين. لم نتوقّع مطلقًا أن لا تقدّم له فيراري أيّ عقدٍ آخر بكلّ وقاحة".

وعندما سُئل إن كان بوسعه إدارة تشكيلة فيرشتابن وفيتيل – حيث قارن ذلك مقدّم الحوار بتشكيلة ألان بروست وآيرتون سينا في مكلارين – أشار هورنر إلى أنّ بوسعه العمل مع كلا السائقين.

لكنّ هورنر أشار إلى أنّ مرسيدس هي الوجهة الأرجح للألماني، بالنظر إلى عدم تجديد عقد لويس هاميلتون ولا فالتيري بوتاس لموسم 2021 بعد.

وقال: "من الرائع العمل مع كلاهما. حظينا بفترة عملٍ رائعة مع سيباستيان، والأمر ذاته يحدث الآن مع ماكس".

وأكمل: "بالطبع لا يُمكننا تجاهل أليكسندر ألبون، إذ أنّه يتطوّر بشكلٍ جيّدٍ جدًا. ومثلما قلت فإنّ التوقيت غير متوقّع، غير متوقّع بالنسبة لسيباستيان وكذلك بقيّة الفورمولا واحد".

واختتم: "السؤال الأهمّ الآن هو ما ستفعله مرسديس. هل سيُواصل لويس، أم أنّه سيعتزل؟ هل سيُبقون على بوتاس؟ عليكم أخذ ذلك بالحسبان".