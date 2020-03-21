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فيرشتابن سعيد بأنّ حلبة زاندفورت حافظت على خصائص المدرسة القديمة للمسار

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فيرشتابن سعيد بأنّ حلبة زاندفورت حافظت على خصائص المدرسة القديمة للمسار
21-03-2020

أبدى ماكس فيرشتابن سروره بأنّ حلبة زاندفورت تمكّنت من الحفاظ على خصائص المدرسة القديمة على مسارها بالرُغم من التجديدات المستمرة من أجل عودة جائزة هولندا الكبرى إلى روزنامة البطولة.

أكملت حلبة زاندفورت تحديثًا كبيرًا ومكثفًا قُبيل عودتها المنتظرة إلى الفورمولا واحد والتي كانت مقررة في 3 مايو/أيار قبل أن يتسبب تفشّي وباء كورونا في تأجيلها لوقت لاحق من العام.

وتمّ الإنتهاء من التجديدات على تصميم المسار نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، ما سمح لفيرشتابن بإكمال طلعة استعراضية على سيارة ريد بُل بمواصفات 2012 "آر.بي8" في بداية شهر مارس/أذار الجاري.

وكان الهولندي قادرًا على اختبار المنعطفين المائلين الجديدين الثالث والـ 14، والمصممين من أجل تعزيز عملية التجاوز والسماح للسائقين باتّباع خطوط تسابق مختلفة.

"أعتقد بأنّ المنعطف الثالث والأخير يبدوان مثيرَين للإعجاب جدًا عندما تقطعهما" قال فيرشتابن.

وأضاف: "كما تبدو الحلبة رائعة بالفعل، لقد قاموا بعمل جيّد للغاية في تجديد المسار. كان من الممتع القيادة بالفعل على سيارة بمحرّك ثماني الأسطوانات، لذا أعتقد أنّ التسابق سيكون أفضل بكثير على السيارات الحالية".

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ومن المقرر أن يبقى تصميم حلبة زاندفورت لجائزة هولندا الكبرى ضيقًا ومليئًا بالمنعطفات ليوفّر بضع فرص تجاوز واضحة.

لكنّ فيرشتابن لم يواجه أيّة مشاكل مع ذلك، قائلًا بأنّ تصميم المدرسة القديمة للمسار ما يزال حاضرًا، وذلك لن يغفر أيّة أخطاء يرتكبها السائقون.

"الوضع مثل موناكو، أو عندما تذهب إلى سوزوكا، كما أنّ تصميم المسار من المدرسة القديمة وليس واسعًا للغاية" قال فيرشتابن.

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ تلك مشكلة. بل أحببت ذلك في الواقع. إنّه أفضل من مجرّد أن نحظى بأسفلت في كل مكان، وعندما ترتكب خطأ تخرج فقط عن المسار".

واختتم: "الأمر سيعتمد فقط بعض الشيء على ما إذا كنّا قادرين كسائقين على التجاوز وهذه الأمور".

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