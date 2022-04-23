فيرشتابن: سباق إيمولا القصير كان بمثابة "لعبة انتظار"

قدّم سائق ريد بُل انطلاقة ضعيفة من المركز الأوّل وخسر أفضليّته لصالح لوكلير سائق فيراري الذي بدأ بتوسيع الفارق في الصدارة بعد فترة سيارة الأمان المبكّرة.

لكنّ حظوظ لوكلير انقلبت عندما بدأ بمواجهة ظاهرة التحبّب في إطاره الأماميّ الأيمن، وتراجعت معها وتيرته بشكلٍ لافت.

وأعاد ذلك الأفضليّة إلى فيرشتابن الذي ضغط بقوّة لإرجاع نفسه إلى مجال "دي آر اس" قبل أن يُقدم على محاولة ناجحة لاستعادة الصدارة عند المنعطف الثاني في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وقال فيرشتابن: "كان شارل يُعاني أكثر على صعيد التحبّب. وبالطبع كان بوسعي تقليص الفارق واستخدام نظام دي آر اس لتجاوزه".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّ الأمر كان عبارة عن لعبة انتظار، لأنّ الفارق كان يتّسع مع كلّ لفّة وبدا أنّ هناك فارق وتيرة أكبر بين السيارتين".

وبالرغم من أفضليّة إطاراته، اعترف فيرشتابن أنّه احتاج لبعض الجهد للتواجد ضمن مجال الهجوم على لوكلير.

وقال في هذا الصدد: "بالطبع كان ذلك صعبًا للغاية في مرحلة ما، إذ عندما تدخل ضمن مجال تلك الثانية فإنّك تقترب كثيرًا".

وأكمل: "اتّباع السيارات الأخرى أفضل مع هذا الجيل من السيارات. لكن يبقى التجاوز صعبًا للغاية. لا تزال تحتاج لاستخدام الإطارات، خاصة مع التآكل الذي كان لدينا مع إطارات سوفت، كان الدخول ضمن مجال دي آر اس صعبًا".

وأردف: "لكن حالما فعلت ذلك فقد أتممت التجاوز في المحاولة الثانية في المنعطف الثاني. لكن أجل، من الواضح أنّنا تمتّعنا بوتيرة أفضل قرب نهاية السباق".

وقال بطل العالم أنّه لا يزال بحاجة لتحليل ما حدث بالضبط عند الانطلاقة، كون الالتفاف المفرط لإطاراته حول نفسه كان السبب وراء انطلاقته الضعيفة.

وقال: "كانت الانطلاقة مروّعة. عندما سرّحت القابض فإنّ الإطارات التفّت حول نفسها بشكلٍ كبير ولم يكن هناك أيّ تماسك وجر. كانت انطلاقتي ضعيفة جدًا نتيجة لذلك".

وعندما سُئل عن حقيقة انطلاقه من الجانب المتّسخ من الشبكة وإمكانيّة اعتبار ذلك عاملًا وراء ذلك، أجاب فيرشتابن: "حصل لاندو على انطلاقة جيّدة، لذا لا يُوجد عذر".

وأكمل: "كانت انطلاقتي مروّعة فحسب. لم يكن هناك تناغم في الغيار لسببٍ ما. لذا أجل، نحتاج لرؤية ما حدث بالضبط".