فيرشتابن: سباقا ميامي وفيغاس لن ينتقصا من مكانة موناكو في الفورمولا واحد

نظمت الفورمولا واحد النسخة الأولى من جائزة ميامي الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، والتي بيعت كامل تذاكرها واستضافت أسماء كبيرة من نجوم العالم ضمن حدث جديد نابض بالحياة في البطولة.

وكانت تلك أحدث إشارة على النمو المتزايد لشعبية الفورمولا واحد في الولايات المتحدة، الأمر الذي يبدو أنه سيستمر فقط العام المُقبل مع إضافة جائزة لاس فيغاس الكبرى، السباق الذي سيُقام مساء يوم السبت ويستعين بجزء من شوارع سلسلة الفنادق الشهيرة داخل الحلبة.

وعادة ما عُرفت موناكو "بجوهرة التاج" في الفورمولا واحد، لكن ميامي اعتُبرت وكأنها تضع معيارًا جديدًا للسلسلة من حيث الحدث الإجمالي، حيث قارنها كثيرون بحدث السوبر بول الأمريكي الشهير.

لكن حامل لقب الفورمولا واحد فيرشتابن يشعر بأن نجاح الأحداث الجديدة لا ينتقص أي شيء من تاريخ سباق مثل موناكو.

"لا أعتقد أنه بالإمكان استبدال موناكو" قال فيرشتابن نهاية الأسبوع الماضي في ميامي.

وأضاف: "تملك موناكو تاريخًا فريدًا، وبالطبع يتطلب ذلك وقتًا لبلوغه. كما أن السباق هنا مختلف تمامًا عن موناكو، فهنالك مساحة أكبر بكثير والمناخ بأكمله مختلف جدًا".

وتابع: "الثقافة مختلفة كذلك، وهو أمر جيد للرياضة، كونه سيكون من الممل للغاية أن تقود في كل مرة ضمن بيئة بها ذات الثقافة".

وأكمل: "عليك إيجاد طريقًا وسطًا بين هذه الأنواع من الأحداث (مثل ميامي)، موناكو، وبالطبّع حلبات السباق الدائمة".

جديرٌ بالذكر أن بعض الغموض يحيط بالفعل بمستقبل موناكو في البطولة لعدم وجود عقد لاستضافة السباق لما بعد نهاية هذا الموسم. إذ أن الحلبة اعتادت عدم دفع رسوم استضافة وفقًا لاتفاقها مع البطولة، لكن هنالك محادثات مستمرة حول الشكل الذي سيتبلور إليه العقد الجديد.