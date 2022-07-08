فيرشتابن ساخرًا: من الرائع أنّ هاميلتون يتعلّم كيف يعبر رأس المنعطف بعمر الـ 37

خاض هاميلتون وفيرشتابن معركة شرسة على لقب الفورمولا واحد العام الماضي، وتواجدا ضمن معارك متقاربة جنبًا إلى جنب في العديد من السباقات، إلى جانب وقوع بعض الحوادث بينهما.

وجاءت الحادثة الكبرى الأولى بينهما ضمن جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي، حيث جمع حادث بينهما أثناء معركتهما على الصدارة في منعطف "كوبس" في اللفّة الافتتاحيّة. وتسبّب الحادث في اصطدام بقوّة 51 جي بالنسبة لفيرشتابن مع الحواجز المقابلة، في حين توجّه هاميلتون للفوز بالسباق بالرغم من تلقيه لعقوبة لقاء تلك الحادثة.

كما جمعت حوادث أخرى بينهما في مونزا، والبرازيل والمملكة العربيّة السعوديّة قبيل المعركة الحامية الحاسمة في أبو ظبي.

وعلى إثر سباق سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي بعد خوضه لمعركة متقاربة مع لوكلير في ذات منعطف كوبس، وصف هاميلتون سائق فيراري بـ "الراشد للغاية" ضمن حوارٍ مع قناة "سكاي اف1"، مُضيفًا أنّها كانت "معركة مختلفة كثيرًا بشكلٍ واضحٍ عمّا اختبره العام الماضي".

وبحديثه إلى وسائل الإعلام الهولنديّة أمسٍ الخميس في ريد بُل رينغ، سُئل فيرشتابن عن تعليقات هاميلتون، وإن كان يرى لوكلير سائقًا راشدًا أكثر منه.

وقال: "أعتقد بأنّه من الرائع أنّه لا يزال قادرًا على تعلّم عبور رأس المنعطف بعمر الـ 37".

وأضاف: "إنّه يتعلّم، ذلك إيجابي. كما أنّ ذلك جيّدٌ للأجيال الشابة لمعرفة أنّه لا يزال بوسعهم التعلّم حتّى عند بلوغ الـ 37".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال حول رأيه عند سماع تعليقات هاميلتون، قال فيرشتابن أنّ رأيه يتلخّص في أنّه "من الجيّد أنّه وجد رأس المنعطف الآن".

وأكمل: "يُمكنكم رؤية ذلك بوضوح في مقطع الفيديو ومدى اختلاف ذلك عن العام الماضي".

وأردف: "أعتقد بأنّ شارل ترك له مساحة أقلّ ممّا تركته العام الماضي، وذلك يعكس كلّ شيء. كان لويس من تلقى العقوبة العام الماضي في النهاية، لذا لا فائدة من الحديث حول ذلك أيضاً".

وفي ظلّ سعي فيرشتابن لتحقيق لقبه الثاني على التوالي، يتقدّم الهولندي حاليًا بـ 34 نقطة عن أقرب ملاحقيه. في المقابل لم يُكمل هاميلتون أيّ سباقٍ في مركزٍ أفضل من الثالث هذا العام في ظلّ معاناة مرسيدس مع القوانين الجديدة.

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ تعليقات هاميلتون جزءٌ من اللعبة، أجاب فيرشتابن بأنّه "لن يكون لها أيّ تأثيرٍ في أدائه".

وقال: "عليّ التركيز على ما نفعله هنا. أعتقد بأنّنا نقوم بعملٍ جيّد حتّى الآن هذا العام. ذلك ما أركّز عليه".