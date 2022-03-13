فيرشتابن ساخرًا من أسلوب مرسيدس المتشكك: الأمر دومًا ما يكون على هذا النحو معهم

أكمل فيرشتابن التجارب الشتوية لهذا الموسم وهو صاحب الزمن الأسرع لصالح ريد بُل يوم أمس السبت في البحرين، إذ كان أسرع بحوالي 7 أعشار من الثانية عن أقرب ملاحقيه.

في المقابل، حلّ جورج راسل سائق مرسيدس بفارق ثانية عن زمن فيرشتابن الأسرع وسط مخاوف من مرسيدس من أنها ليست ضمن المنافسة في الصدارة.

حيث سبق وصرّح راسل بأن مرسيدس "متأخرة بخطوة خلف منافساتها" في ظل "عدم تواجد الأداء المطلوب".

من جهته، ادّعى لويس هاميلتون غريم فيرشتابن اللدود يوم أمس السبت أن مرسيدس "لا تتواجد في موقع يخوّلها المنافسة على الفوز".

ولدى مرسيدس الآن أسبوع واحد فقط لقلب حظوظها قبل جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية، لكنّ عددًا من السائقين قللوا من صحة تشكيك الفريق الألماني بأدائه، بما فيهم كارلوس ساينز سائق فيراري، والذي قال بأن تعليقات الصانع الألماني "هي الأمر الاعتيادي منه".

فيما كانت لدى فيرشتابن شكوكه كذلك حيال تأخّر مرسيدس، حيث اتفق مع ساينز على أن الأمر "دومًا ما يكون على هذا النحو مع مرسيدس".

فقال: "عندما يقوم أحدهم بعمل جيّد أو أن فريقًا ما يتوقّع الجميع أن يقوم بعمل جيد، عندها ما نسمعه هو: أوو! لا، نحن لسنا المرشّحين للفوز بالتأكيد".

وأضاف: "ومن ثم، بعد أسبوع، وعندما تسير الأمور بشكل جيّد معهم على نحوٍ مفاجئ، يقولون: أوو! لا، لقد تمكنا من قلب حظوظنا تمامًا في أسبوع واحد. هذا غير طبيعي، عمل لا يُصدق. شكرًا لكل العاملين في المصنع!".

هذا وأشار فيرشتابن إلى أن مرسيدس كانت قلقة هكذا أيضاً حيال أدائها بعد التجارب الشتوية في البحرين العام الماضي: "وكانوا أقوياء للغاية خلال السباق الأول من الموسم".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّن يرى بأنه سيمثّل التهديد الأكبر لفريقه، أشار الهولندي إلى أن فيراري "كانت سريعة على نحوٍ ثابت".

فقال: "هذا يُظهر أن لديهم سيارة مستقرة بشكل واضح في الوقت الحالي. يبدو الوضع جيدًا بالنسبة لهم، فقد واجهوا مشاكل قليلة للغاية كذلك. سنرى من الأسرع الأسبوع المُقبل".