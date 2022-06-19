فيرشتابن: سائقا مرسيدس لا يجب أن يتحدثا نيابة عن الآخرين في جدل الارتدادات

تُجابه فرق الفورمولا واحد مشكلة الارتدادات منذ اعتماد السيارات الجديدة مطلع 2022 بعد تبني قوانين المؤثّرات الأرضيّة.

وفي حين أنّ بعض الفرق كانت قادرة على القضاء على المشكلة أو السيطرة عليها، كان فريق مرسيدس من أبرز المتضرّرين منها.

واتّخذت "فيا" بعض الخطوات الأولى للتدخّل في المسألة في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عندما أصدرت توجيهًا تقنيًا تسعى فيه لوضع مقاييس لمدى الارتدادات المقبول.

وبعد أن عبّر فيرشتابن عن معارضته لتغيير القوانين وسط الموسم خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، قال هاميلتون أنّه "من المثير للاهتمام دائمًا رؤية منظور ورأي كلّ طرف".

وتابع: "من الواضح أنّه يُقال أمامكم شيء ما، ومن ثمّ يقول البعض أشياء مختلفة في الخلفيّة".

وبحديثه أمسٍ السبت بعد تصفيات كندا، قال فيرشتابن أنّه غير متأكّدٍ ممّا كان يعني هاميلتون، لكنّه يشعر بأنّه "دائمًا ما كان صادقًا ومباشرًا".

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا ممّا قاله هاميلتون، أجاب فيرشتابن: "ليس هو فقط، بل زميله كذلك. يتحدّثان نيابة عن الآخرين".

وأضاف: "يجب عليهم التركيز على أنفسهم وقول ما يعتقدانه. عليهما فقط الحديث عن نفسيهما عوضًا عن الآخرين".

وكان هاميلتون وزميله جورج راسل من أكثر المتحدّثين عن مشاكل السلامة الناتجة عن ارتدادات السيارات هذا الموسم.

في المقابل فإنّ السائقين الذين لا يُعانون بشكلٍ كبير، مثل فيرشتابن وشارل لوكلير سائق فيراري، شكّكا في حاجة "فيا" للتدخّل كون الفرق عملت بجهدٍ كبيرٍ على حلّ هذه المشاكل.

وقال لوكلير يوم الجمعة: "نعمل من أجل السيطرة على هذه المشاكل. أعتقد بأنّ التحسّن كان ضخمًا، أمّا الآن وبعد كلّ العمل الجاد الذي قمنا به فإنّنا سنلقي كلّ ذلك في سلّة المهملات لأنّ فريقًا واحدًا ربّما يُعاني أكثر من البقيّة".

وأضاف: "تلك وجهة نظري. من الواضح أنّني أتفهّم أنّ وضع مرسيدس سيّئ جدًا، لكنّني أعتقد كذلك بأنّ هناك حلولًا لهذه المشاكل".