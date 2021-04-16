فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية

كان فيرشتابن أبرز المرشّحين بالتوجّه إلى جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد بعد أن فرّط في الفوز بفارق ضئيل في مواجهة لويس هاميلتون في البحرين قبل ثلاثة أسابيع.

لكن بعد أن تواجد على مقربة من ثنائيّ مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى، واجه فيرشتابن نكسة في الثانية عندما أُجبر على إيقاف سيارته على جانب المسار على إثر خسارته للطاقة.

وتسبّب ذلك في وضع حدٍ ليوم الهولندي ليكتفي بالمركز الـ 14 في التجارب الثانية مقتصرًا على خمس لفّات، كما أنّ ذلك كلّف ريد بُل وقتًا ثمينًا على صعيد محاكاة المسافات الطويلة.

وقال فيرشتابن: "أحبّ إيطاليا والطعام جيّد، أستمتع بتواجدي هنا، لكنّ جانب القيادة لم يكن الأوفر حظًا حتّى الآن".

وأضاف: "واجهت مشكلة في ذراع الدفع، لذا تعيّن عليّ إيقاف السيارة".

وعندما سُئل عن قدر تأثير ذلك على ريد بُل في معركتها مع مرسيدس، أجاب فيرشتابن: "قليلًا. لكنّني أعتقد بأنّك تعلم ما عليك فعله في جميع الأحوال، لذا سنكون على ما يرام".

وأملت ريد بُل إعادة السيارة إلى المرآب في الوقت المناسب كي يتمكّن فيرشتابن من العودة إلى الحلبة في وقتٍ لاحق من الحصّة.

لكنّ السيارة رُفعت على الشاحنة من قبل المارشلز، وتمّ نقلها على المسلك الجانبيّ في إيمولا من أجل إرجاعها إلى خطّ الحظائر.

وقال كريستيان هورنر مدير الفريق: "يبدو أنّ ذراع الدفع أسلم الروح للأسف، نُحاول التوصّل إلى سبب المشكلة".

وأضاف: "للأسف مرّت السيارة برحلة حول مدينة إيمولا بعد رفعها على الشاحنة وقبل وصولها إلى خطّ الحظائر. لم يسمح ذلك بتوفير وقتٍ كافٍ لتغيير الذراع".

وأكمل: "من الواضح أنّها علبة تروس يوم جمعة كذلك، سنقوم بتفحّص كلّ المكوّنات الأخرى قبل الغد".

وقال فيرشتابن أنّ وتيرة مرسيدس المُحسّنة بالمقارنة مع البحرين "لم تُمثّل مفاجأة"، لكنّه لا يشعر بأنّ هناك مشاكل كبيرة في إعدادات سيارته "آر.بي16بي" بناءً على اللفّات التي أكملها.

وقال حيال ذلك: "بالطبع يصعب تحديد ما كان ليكون عليه أداؤنا في الحصّة الثانية، لكن لا شيء صادم".

وأكمل: "سنُمعن النظر في ما يُمكننا فعله على نحوٍ أفضل غدًا على صعيد التوازن. لكن أجل، علينا التأكّد أوّلًا من عدم انكسار أيّ شيء".