فيرشتابن: ريد بُل ما تزال تواجه "عشوائية كبيرة" مع المشاكل رغم الفوز في ميامي

في حين وصل أداء ريد بُل على المسار لمستوى أعلى هذا الموسم، مع تفوّق فيرشتابن على المنطلق أولًا شارل لوكلير عن استحقاق على صعيد السرعة القُصوى وإدارة الإطارات يوم الأحدن لكنّ الفريق المتمركز في ميلتون كينز واصل معاناته من مشاكل متنوعة على مدار الجولة.

إذ وبعد قطعه 14 لفة فقط في التجارب الحرة الأولى، أكمل فيرشتابن لفة يتيمة في التجارب الثانية عندما تغيب عن بداية الحصة بسبب تغيير علبة التروس قبل أن تبقيه مشكلة هيدروليكية جديدة حبيس المرآب من جديد.

في المقابل، كان زميله سيرجيو بيريز في طريقه للاستفادة من تغيير متأخر للإطارات تحت سيارة الأمان، لكن خسارته للطاقة على محركه هوندا حدّت من قدرته على تجاوز سيارة فيراري الثانية التي يقودها كارلوس ساينز إلى المركز الثالث، على الرُغم من الإسباني كان عالقًا مع إطارات هارد قديمة.

وبينما يتقدم فيرشتابن على لوكلير بـ 3 انتصارات مقابل 2 بعد خمسة سباقات من الموسم في إشارة واضحة على تنافسية فريقه، لكنّ انسحابَي الهولندي في السباقات الماضية تعني أنه كان ليتواجد في صدارة البطولة عوضًا عن التأخّر خلف المونغاسكي بفارق 19 نقطة بعد سباق ميامي.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، حثّ فيرشتابن فريقه على إيجاد سبيل لتكرار جولات خالية من المشاكل مثل إيمولا، معترفًا بأن عمليات الفريق ما تزال تواجه "عشوائية كبيرة مع المشاكل".

فقال: "لقد واجهت الكثير من المشاكل من جهتي يوم الجمعة، والتي بدورها تؤثر على نهاية أسبوعك، ولا سيّما في التصفيات".

وأضاف: "بالطبّع كل الأمور سارت على ما يرام اليوم مع الانطلاقة، لكن الوضع كان ليكون معكوسًا كذلك. ومن ثم بالطبع يمكنك أن تقول حينها، هذا منصف كفاية، كونك وإذا ما خسرت كامل يوم الجمعة تقريبًا، ما الذي يمكنك فعله حيال ذلك؟".

وتابع: "علينا أن نخوض نهاية أسبوع إيجابية بالكامل من دون مشاكل. أعتقد باننا حظينا بذلك في إيمولا، لكن ما يزال الوضع عشوائي جدًا من ناحية المشاكل غير المتوقعة، لذلك علينا ضمان أن نتمتع بموثوقية أكبر وتعامل أفضل مع المشاكل".

واختتم: "لكن وكما ترون، السيارة سريعة وأنا سعيد جدًا بذلك، لأنه وإذا ما كنت بطئًا بموثوقية عالية، فذلك لن يكون جيّدًا كذلك على الأرجح".