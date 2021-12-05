فيرشتابن: ريد بل لا تزال تملك "فرصة جيّدة" للفوز بسباق جدّة بالرغم من حادث التصفيات

كان فيرشتابن في طريقه للتغلّب على غريمه لويس هاميلتون للظفر بقطب الانطلاق الأوّل لسباق المملكة العربيّة السعوديّة الأوّل للفورمولا واحد، لكنّه أغلق مكابحه عند المنعطف الأخير واصطدم بالجدار الجانبي عند الخروج منه.

وتركه ذلك ثالثًا في نهاية القسم الثالث من التصفيات، وذلك في ظلّ تقدّم فالتيري بوتاس على زمن فيرشتابن من المحاولة الأولى قبل وقوع الحادثة.

لكنّ الهولندي قال أنّه بالرغم من خطئه المكلف، فإنّ سرعة ريد بُل في التصفيات في مواجهة غريمه "تمنحه الثقة لأنّ ريد بُل كانت متأخّرة بـ 0.45 ثانية في التصفيات في قطر، وعلم بالتوجّه إلى السباق بأنّ الوضع سيكون صعبًا".

وبحديثه حول أداء سيارته "آر.بي16بي" في جدّة بعد التصفيات، أجاب فيرشتابن: "حسنًا، يبدو أنّ بوسعنا القتال على الأقلّ".

وأضاف: "كنّا متأخّرين جدًا على صعيد الوتيرة في قطر، لكن يبدو أنّ سيارتنا تعمل بشكلٍ أفضل هنا وآمل أن نكون قادرين على السير خلف السيارات الأخرى هنا غدًا وأنا متأكّدٌ من أنّه في حال كان الوضع كذلك فسنحصل على فرصة جيّدة".

وقال فيرشتابن أنّه "لم يسر خلف سيارة أخرى على الحلبة حتّى الآن، لذا من الصعب تحديد ما سيكون عليه الوضع"، لكنّه قال بأنّه سيتعيّن عليه تجاوز سيارتَي مرسيدس على الأقل في حال أراد تسجيل فوزه الأوّل منذ سباق المكسيك.

وبحديثه عن فرص التجاوز في سباق الأحد، قال فيرشتابن: "آمل أن يكون ذلك ممكنًا، لكن لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، كوننا لا نعرف الإطارات وكيف سيكون أداؤها".

وأكمل: "أتحلى بالثقة. وددت لو انطلقت أوّلًا بالطبع، لكنّني سأنطلق ثالثًا الآن وسيكون الفوز من هناك أكثر صعوبة، لكنّه ليس مستحيلًا بالتأكيد".

وعندما سُئل عن عن حادثه، أجاب فيرشتابن: "وصلت إلى هناك وشعرت بأنّني كبحت في ذات النقطة، لكنّني أغلقت مكابحي قليلًا، وحاولت إكمال اللفّة بالرغم من ذلك".

وأردف: "لكنّني لمست الجدار عند الخروج من المنعطف ولم يكن بوسعي المواصلة، كان ذلك مخيّبًا للغاية بالطبع".

وأضاف: "اعتقدت بأنّ لدينا سيارة جيّدة للتصفيات وبدا كلّ شيء جيّدًا، كان من الصعب إتقان اللفّة في القسمين الأوّل والثاني بسبب الزحام".

واختتم بالقول: "كان الوضع جيّدًا في القسم الثالث، لكن للأسف لم يكن بوسعي إكمال اللفّة، وذلك مخيّبٌ بالتأكيد".