فيرشتابن: ريد بُل لا تزال تُلاحق فيراري "المسيطرة أكثر" في 2022

يدخل فيرشتابن عطلة نهاية أسبوع جائزة فرنسا الكبرى متمتّعًا بأفضليّة 38 نقطة في صدارة بطولة السائقين أمام شارل لوكلير سائق فيراري بعد فوزه بستّة سباقات.

لكنّ الهولندي عرف تقلّص أفضليّته في السباقَين الماضيين بعد فوز فيراري في كلٍ من سيلفرستون وريد بُل رينغ.

وبالرغم من أنّ الأفضليّة التنافسيّة تقلّبت في الصدارة هذا العام، يشعر فيرشتابن بأنّ ريد بُل "لم تُسيطر مطلقًا في أيّ عطلة نهاية أسبوع".

وقال: "أشعر بأنّنا كنّا الملاحقين منذ بداية العام بشكلٍ عام وكنّا نحاول التغلّب على فيراري".

وأكمل: "من ثمّ واجهوا بعض الانسحابات وبالطبع استغللنا ذلك، أو من خلال بعض الأخطاء الاستراتيجيّة".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّنا كنّا الملاحقين بشكلٍ عام".

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ فيراري تملك السيارة الأسرع، أجاب فيرشتابن: "بالتأكيد يعتمد ذلك على الحلبات، لكن أشعر بأنّهم حصلوا على سيطرة أكثر في عددٍ من عطل نهاية الأسبوع أكثر منّا".

كما أشار فيرشتابن إلى سرعة تغيّر مشهد البطولة، وذلك بعد أن كان متأخّرًا بـ 46 نقطة عن لوكلير بعد انسحابه في سباقَين من أوّل ثلاثة في الموسم، ليُصبح متقدّمًا عليه بـ 49 نقطة بعد ذلك بستّة سباقات.

وقال حيال ذلك: "اعتقدت بعد ملبورن أنّه في حال كانت هناك إمكانيّة فقد نكون قادرين على المنافسة قرب نهاية الموسم".

وأكمل: "لكنّ الوضع تغيّر سريعًا. لكنّ ذلك يُظهر أيضًا أنّ الأمور قد تنقلب بسرعة في الاتّجاه المعاكس. لا يُمكننا ارتكاب الأخطاء".

وأشار فيرشتابن إلى أنّ الوزن الإضافيّ لسيارة "آر.بي18" بالمقارنة مع فيراري يُكلّف الحظيرة النمساويّة "بعض الزمن" وحذّر من التواكل في ما يتعلّق بمعركة التطوير.

وقال في هذا الصدد: "لا نزال بحاجة لجلب التحديثات على السيارة ونحتاج للعمل طوال الوقت، لا ضمانات".

وأكمل: "يقول البعض انّ ريد بُل كانت جيّدة في السابق على صعيد سباق التطوير. لكن علينا إظهار ذلك مجدّدًا هذا العام، لأنّك عندما تبدأ بالتفكير هكذا كلّ عام، فحينها ستتراجع إلى الخلف، لأنّك تعتقد بأنّ جيّد بذلك الشكل".

وكان فيرشتابن قد عانى على صعيد تآكل الإطارات في النمسا بعد انطلاقه من المركز الأوّل، لكنّه شعر بأنّ الفارق مع فيراري ليس مبنيًا بالكامل على الإطارات.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ لذلك علاقة بإعدادات السيارة، ليس الإعدادات فقط، لكن حزمة السيارة، أعتقد بأنّها لم تكن صائبة في النمسا، وهو ما اكتشفناه لاحقًا".

وأضاف: "لذا آمل أن نكون أكثر تنافسيّة بناءً على الأمور التي تعلّمناها من ذلك".