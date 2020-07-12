فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
12-07-2020

قال ماكس فيرشتابن أنّ فريق ريد بُل لا يزال بطيئًا، وذلك بعد عدم قدرته على منع لويس هاميلتون من الابتعاد نحو تحقيق الفوز بجائزة ستيريا الكبرى للفورمولا واحد.

دخل الهولنديّ سباق ريد بُل رينغ الثاني وهو يمنّي النفس بفرض تحدٍ على هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل نتيجة تواجده على الصفّ الأوّل، لكنّه لم يقدر على تهديد بطل العالم في النهاية.

وبعد أن تواجد على بُعد 5 ثوانٍ منه في أغلب فترات السباق، تراجع الهولنديّ أكثر مع تضرّر جناحه الأماميّ في المراحل الأخيرة، ليستغلّ فالتيري بوتاس ذلك ويقترب منه وينجح في تجاوزه سالبًا إيّاه المركز الثاني.

وفي حين أنّ فيرشتابن بدا سعيدًا بمنصّة التتويج بعد انسحابه من السباق الافتتاحيّ، إلّا أنّه لم يكن متحمّسًا جدًا حيال الأداء.

وقال سائق ريد بُل حول معركته مع هاميلتون: "حاولت، لكنّنا بطيئون".

وأضاف: "قمت بكلّ ما في وسعي عندما تجاوزني فالتيري. حاولت تصعيب المهمّة قليلًا، لكنّه كان سيتجاوزني في اللفّة التالية في جميع الأحوال".

وأردف: "لكنّني استمتعت قليلًا حينها لأنّ السباق كان مملًا. الصعود إلى منصّة التتويج أمرٌ جيّد، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

ويعتقد فيرشتابن بأنّ ريد بُل تحتاج للحاق بمرسيدس على صعيدَي السيارة والمحرّك، وذلك بعد أن اعترف بأنّ هناك عملًا يجب القيام به في حال أراد الفريق تقليص الفجوة مع السهام الفضيّة.

وقال الهولنديّ حول الفارق مع مرسيدس: "كنت أضغط بأقصى قوّة للبقاء معهم، لكن من الواضح أنّ ذلك لم يكن كافيًا".

وأضاف: "كان الفارق ضخمًا مع الآخرين خلفنا. كنت مصدومًا بعض الشيء. بذلت كلّ ما في وسعي، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا. لا يزال أمامنا عملٌ للقيام به".

وأكمل: "لكنّ العودة من صفرٍ من النقاط في الأسبوع الماضي إلى منصّة تتويج الآن بداية جيّدة، لكنّني أعتقد بأنّنا نريد الفوز كفريق ونريد المنافسة على البطولة. إن أردت المنافسة على البطولة فستحتاج للفوز بالسباقات بكلّ تأكيد".

واختتم بالقول: "نحتاج للنظر في ذلك. أعتقد بأنّنا نخسر الكثير على الخطوط المستقيمة كذلك، لذا ينقسم الفارق إلى الجانبين. نحتاج إلى مواصلة العمل بجد ومحاولة تقليص الفارق".

المقال التالي
بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات

المقال السابق

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1 / فورمولا 1
34د

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 / فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا
فورمولا 1 / فورمولا 1

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا

فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات

وولف: لفّة هاميلتون "من خارج هذا العالم"
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: لفّة هاميلتون "من خارج هذا العالم"

توجّه فيتيل نحو خطّ الحظائر ساهم في انزلاق فيرشتابن في القسم الثالث من التصفيات
فورمولا 1 / فورمولا 1

توجّه فيتيل نحو خطّ الحظائر ساهم في انزلاق فيرشتابن في القسم الثالث من التصفيات

أحدث الأخبار

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1 / فورمولا 1
34د

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 / فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة ستيريا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

2
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

34د
3
فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

4
فورمولا 1

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا

5
فورمولا 1

فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري

أحدث ملفات الفيديو

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد 04:11
فورمولا 1

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

أحدث الأخبار

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات
فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير
فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا
فورمولا 1

لوكلير يتحمل مسؤولية حادثه مع فيتيل الذي أوجع فيراري بانسحاب مزدوج في ستيريا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.