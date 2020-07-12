فيرشتابن: ريد بُل "لا تزال بطيئة" لمنافسة مرسيدس

دخل الهولنديّ سباق ريد بُل رينغ الثاني وهو يمنّي النفس بفرض تحدٍ على هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل نتيجة تواجده على الصفّ الأوّل، لكنّه لم يقدر على تهديد بطل العالم في النهاية.

وبعد أن تواجد على بُعد 5 ثوانٍ منه في أغلب فترات السباق، تراجع الهولنديّ أكثر مع تضرّر جناحه الأماميّ في المراحل الأخيرة، ليستغلّ فالتيري بوتاس ذلك ويقترب منه وينجح في تجاوزه سالبًا إيّاه المركز الثاني.

وفي حين أنّ فيرشتابن بدا سعيدًا بمنصّة التتويج بعد انسحابه من السباق الافتتاحيّ، إلّا أنّه لم يكن متحمّسًا جدًا حيال الأداء.

وقال سائق ريد بُل حول معركته مع هاميلتون: "حاولت، لكنّنا بطيئون".

وأضاف: "قمت بكلّ ما في وسعي عندما تجاوزني فالتيري. حاولت تصعيب المهمّة قليلًا، لكنّه كان سيتجاوزني في اللفّة التالية في جميع الأحوال".

وأردف: "لكنّني استمتعت قليلًا حينها لأنّ السباق كان مملًا. الصعود إلى منصّة التتويج أمرٌ جيّد، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

ويعتقد فيرشتابن بأنّ ريد بُل تحتاج للحاق بمرسيدس على صعيدَي السيارة والمحرّك، وذلك بعد أن اعترف بأنّ هناك عملًا يجب القيام به في حال أراد الفريق تقليص الفجوة مع السهام الفضيّة.

وقال الهولنديّ حول الفارق مع مرسيدس: "كنت أضغط بأقصى قوّة للبقاء معهم، لكن من الواضح أنّ ذلك لم يكن كافيًا".

وأضاف: "كان الفارق ضخمًا مع الآخرين خلفنا. كنت مصدومًا بعض الشيء. بذلت كلّ ما في وسعي، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا. لا يزال أمامنا عملٌ للقيام به".

وأكمل: "لكنّ العودة من صفرٍ من النقاط في الأسبوع الماضي إلى منصّة تتويج الآن بداية جيّدة، لكنّني أعتقد بأنّنا نريد الفوز كفريق ونريد المنافسة على البطولة. إن أردت المنافسة على البطولة فستحتاج للفوز بالسباقات بكلّ تأكيد".

واختتم بالقول: "نحتاج للنظر في ذلك. أعتقد بأنّنا نخسر الكثير على الخطوط المستقيمة كذلك، لذا ينقسم الفارق إلى الجانبين. نحتاج إلى مواصلة العمل بجد ومحاولة تقليص الفارق".