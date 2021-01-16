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فيرشتابن: ريد بُل كانت لتهيمن على بطولة الفورمولا واحد مثل مرسيدس

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فيرشتابن: ريد بُل كانت لتهيمن على بطولة الفورمولا واحد مثل مرسيدس

يرى ماكس فيرشتابن أن ريد بُل كانت لتحظى بنفس مستوى هيمنة مرسيدس في الفورمولا واحد لو لم يتمّ اعتماد قوانين المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية.

فتحت الحقبة الهجينة أمام مرسيدس أبواب التاريخ في الفورمولا واحد، حيث هيمنت بشكل شبه مطلق على مقدرات البطولة لتسجل أرقاماً قياسية لم يسبقها إليها أي فريق من قبل.

إذ نجحت مرسيدس بتحقيق سبعة ألقاب مزدوجة متتالية منذ 2014، بينما لم تحرز ريد بُل أي لقب منذ 2013.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عبر الهولندي الشابّ عن اعتقاده بأنّ السبب الأساسي لهيمنة مرسيدس يعود إلى قوانين المحركات الهجينة.

فقال: "بطريقة ما، أعتقد أن تلك القوانين كانت مثالية بالنسبة إلى مرسيدس. بالطبع كما تعلمون، كانوا قد استعدوا منذ فترة مبكرة جداً لذلك، وكانوا متجهزين مع وحدة طاقة جيدة منذ البداية. وذلك ساعدهم كثيراً على ما أعتقد".

بالمقابل، أشار فيرشتابن إلى أن سيطرة مرسيدس لا تعود بشكل كامل إلى امتلاكها لأفضل محرك، لأن العلامة الألمانية قامت بعمل ممتاز مع هيكل سيارتها كذلك.

فقال: "أعتقد أنهم جعلوا سيارتهم سريعة جداً. كما أنها تمتلك سرعة قصوى جيدة للغاية، وكل شيء بالطبع يبدو أفضل بكثير مع سيارتهم. لكنهم وبالتأكيد امتلكوا سيارة رائعة في 2020".

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وبالرغم من نجاح مرسيدس في الفورمولا واحد، ما زال فيرشتابن يرى أن هناك فرصة جيدة أمام ريد بُل لتحدي السهام الفضية في 2021.

ومثل فوز فيرشتابن في جولة أبوظبي الختامية دفعة معنوية جيدة للفريق خلال الفترة الشتوية، وذلك ضمن السعي لإصلاح أية مشاكل أو تفادي عقبات تحسين مواضع ضعف السيارة.

من جهته، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "أعتقد أننا حسّنّا السيارة بشكل واضح للغاية".

وأكمل: "أعتقد أننا فهمنا تلك المشاكل، على أمل أن نحلها في الموسم المقبل. نحتاج لسيارة تقدم أداء قوياً على جميع الحلبات".

واختتم: "علينا أن نكون أقوياء على جميع أنواع الحلبات، وخاصة تلك الـ 23 ضمن روزنامة الموسم المقبل".

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