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فيرشتابن: ريد بُل كانت لتقوم بعمل أفضل على صعيد خياراتها الاستراتيجية في البحرين

يعتقد ماكس فيرشتابن أنّ فريقه ريد بُل كان ليقوم بعمل أفضل مع خياراته للاستراتيجية في سباق جائزة البحرين الكبرى، وذلك بعدما قيّد الفريق نفسه مع استخدامه للإطارات خلال التجارب الحرة.

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتقوم بعمل أفضل على صعيد خياراتها الاستراتيجية في البحرين

توجّه الهولندي إلى سباق البحرين الافتتاحي لهذا الموسم في الفورمولا واحد وهو المرشّح الأبرز للفوز، لكنّه خسر في النهاية لصالح غريمه لويس هاميلتون بعدما اتّبع فريقه مرسيدس استراتيجية عدائية للسباق.

لكنّ قدرة ريد بُل على الاستجابة لما قامت به مرسيدس تعرقلت بعدم امتلاكها ذات العدد من تركيبات الإطارات المتاحة.

إذ وبينما امتلك سائقا مرسيدس مجموعتين من إطارات هارد الجديدة لاعتماد استراتيجية التوقفين على النحو الأمثل، كانت لدى فيرشتابن مجموعة واحدة فقط - وذلك إثر استخدامه واحدة إضافية في التجارب الحرة.

وبالحديث عن الكيفية التي تبلور بها السباق، اعترف فيرشتابن بانّ ريد بُل كان يتعين عليها النظر في الطريقة التي تعاملت بها مع استخدامها للإطارات على مدار نهاية الأسبوع.

فقال: "أعتقد بأنّه وعلى صعيد الاستراتيجية، علينا تحليل ما كان ينبغي أن نقوم به على نحوٍ أفضل ربما. ولكن كذلك مسألة أننا لم نملك ذات مجموعات الإطارات مثلهم".

وأضاف: "لم تكن لدينا في الحقيقة مرونة كبيرة لناحية الاستراتيجية، لذلك ربما كان هنالك ما يمكن أن نقوم به على نحوٍ أفضل على صعيد اختيار إطاراتنا خلال التجارب الحرة".

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من جهته، لا يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن سائقه خسر الفريق بسباق البحرين بسبب الاستراتيجية، حيث أشار إلى أنّ مرسيدس حظيت بسيارة أسرع بكثير في السباق بالمقارنة مع التصفيات.

فقال: "تمتعت مرسيدس بوتيرة قوية للغاية في بداية السباق ولم نتمكن من التقدم وبناء فارق أمامهم. مستوى تآكل الإطارات لديهم كان مثيرًا للإعجاب. لذلك لم يكن بوسع ماكس مطلقًا التقدم لأكثر من ثانيتين أمام لويس".

وتابع: "لقد توقفوا بالطبّع مبكرًا من أجل الخروج أمامنا، ونحن حينها حافظنا على المركز على المسار، وبالتوجّه إلى السباق كانت استراتيجيتنا متركزة على التوقفين. توقفهم الثاني كان مبكرًا كذلك، بينما بقينان نحن لعشر لفات إضافية، وعليه كانت لدينا إطارات أفضل للفترة الأخيرة من السباق، ولكن لسوء الحظ، كانت لدى لويس وتيرة كافية للتشبّث بمركزه".

وأكمل: "من الصعب بكل تأكيد خسارة سباق قريب بهذه الطريقة، ولكن علينا الخروج من نهاية الأسبوع بالكثير من الأمور الإيجابية".

هذا وبالرُغم من خيبة أمله لعدم تمكنه من تحقيق الفوز في البحرين، أوضح فيرشتابن بأنّ تلك في الواقع علامة جيّدة أن ريد بُل لم تكن سعيدة بنتيجة كانت لترحّب بها في 2020.

فقال: "العام الماضي كنا لنشعر بسعادة كبيرة مع تلك النتيجة، لكننا الآن نشعر بخيبة أمل. وعليه فقد حققنا بالتأكيد خطوة جيّدة إلى الأمام وبالطبّع ما يزال الموسم طويلًا. يجب أن نمضي قُدمًا الآن ونحاول القيام بعمل أفضل في المرة المُقبلة".

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