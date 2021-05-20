فيرشتابن: ريد بُل "ضعيفةٌ جدًا" بالمقارنة مع فيراري في موناكو

وصل فيرشتابن إلى موناكو وهو يتطلّع إلى تحقيق منصّة تتويجه الأولى في الإمارة إلى جانب تقليص فجوة الـ 14 نقطة التي تفصله عن غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس في صدارة بطولة السائقين.

لكنّ الهولندي اقتصر على المركز الرابع في الحصّة الثانية اليوم الخميس في ظلّ حجز فيراري للمركزين الأوّل والثاني عبر سائقَيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن تواليًا.

وحلّ هاميلتون ثالثلًا لصالح مرسيدس متقدّمًا بفارق 0.007 ثانية عن فيرشتابن صاحب المركز الرابع، لكنّ البريطاني كان متأخّرًا بـ 0.397 ثانية عن زمن لوكلير.

ولم يخجل فيرشتابن في الإفصاح عن معاناته بعد الحصّة، قائلًا أنّه لم يشعر بالارتياح داخل سيارته "آر.بي16بي".

وقال الهولندي: "نحن بطيئون للغاية، ليس بفارق قليل، بل بفارق كبير نسبيًا. نحتاج لإيجاد بعض الوتيرة الإضافيّة لأنّ الجميع يُواجه الزحام. عليك النظر إلى زمن اللفّة المثالي الشخصي، أي أفضل أزمنة مقاطعك، وحينها سنجد أنّنا متأخّرون".

وأضاف: "كما لم يكن شعور القيادة رائعًا. عادة ما أكون مرتاحًا مع السيارة، وأستخرج الوتيرة بسهولة، لكنّ ذلك تطلّب الكثير من الوقت وليس الأمر بالمستوى الذي أريده".

وأكمل: "هذه أكثر عطلة نهاية أسبوع صعوبة حتّى الآن".

وشاطر فيرشتابن تفاجؤ هاميلتون بوتيرة فيراري، لكنّه يعتقد بأنّ ذلك يُظهر مدى معاناة ريد بُل في موناكو.

وقال حيال ذلك: "أنا متفاجئ من مدى تنافسيّة فيراري، لكنّني أعتقد بأنّ ذلك يُظهر مدى ضعفنا كذلك".

وأضاف: "يقومون بعملٍ جيّدٍ جدًا، ونحن ضعفاء جدًا، وذلك هو سبب الفارق الكبير. لدينا يوم الغد لحسن الحظ للنظر في البيانات. لكنّني أعتقد بأنّ هناك الكثير من الأشياء التي يجب تغييرها".

وعندما سُئل إن كانت وتيرة فيراري حقيقيّة، أجاب: "الفارق الذي يتمتّعون به كبيرٌ هنا، لذا نحتاج للتحسّن كثيرًا لمجاراتهم".

في المقابل عانى زميله سيرجيو بيريز لمجاراته، لكنّه شعر براحة أكبر في السيارة، قائلًا أنّ أفضل لفّاته في الحصّة الثانية تضرّرت بسبب الزحام.

وقال المكسيكي: "الشعور جيّدٌ داخل السيارة، أجرينا بعض التغييرات التي تسبّبت في خطوة إلى الوراء على الأرجح. لذا أعتقد بأنّ لدينا الكثير من البيانات للتصفيات والسباق، لكنّنا نحتاج لإيجاد بعض الوتيرة الإضافيّة بكميّة وقود قليلة".

وأكمل: "واجهة طلعة سيّئة على إطارات سوفت وكان هناك الكثير من الزحام".