فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

حظي الهولنديّ بتجارب شتويّة مشجّعة مع ريد بُل، حيث أثبتت سيارة "آر.بي16بي" الجديدة سرعتها وثبات أدائها.

وتزامن ذلك مع تجارب صعبت لمرسيدس في البحرين شهدت معاناة لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس من توازنٍ ضعيفٍ لسيارة "دبليو12" في عدّة مناسبات.

لكنّ فيرشتابن قال: "بالتأكيد مثّلت التجارب بداية إيجابيّة بالنسبة إلينا، وبوسعنا أن نكون سعداء حيال عدد اللفّات التي أكملناها وفهمنا للسيارة، لكنّ ذلك لا يعكس أيّ شيء على صعيد الأداء".

وأضاف: "أعلم أنّ الجميع متحمّسٌ ويعتقد بأنّنا نقول ذلك للتضليل، لكنّ مرسيدس لا تزال هي الأوفر حظًا، كيف يُمكن استبعادها بعد أن فازت بسبعة ألقاب على التوالي؟".

ثمّ تابع: "أنا متأكّدٌ من أنّ مرسيدس كذلك ترغيب باعتقاد الجميع أنّنا الأوفر حظًا وأن يتمّ تسليط الضغط علينا، لكنّنا نركّز على أنفسنا فحسب. يُمكنكم التأكّد من أنّ الجميع في هذا الفريق وفي هوندا يدفعون للتغلّب عليهم وعلى كلّ من سيكون سريعًا هذا العام".

وأكمل: "أرى في كلّ موسم فرصة للتغلّب عليهم، لكنّنا سنكون أغبياء لو توقّعنا منافستهم بسهولة والنظر إلى التجارب والاعتقاد بأنّنا أمامهم. لا يسعني الانتظار حتّى الوصول إلى القسم الثالث من التصفيات والضغط".

وأردف: "حينها سنرى الجميع يستخدم الطاقة القصوى بكميّة وقود قليلة وحينها سنرى من قدّم تطويرات على صعيد الأداء، ومن ثمّ سنرى الأداء على مسافة السباق. لنأمل أن نكون جيّدين في كليهما".

من جانبه يعتقد سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن أنّه لا جدوى من محاولة ريد بُل احتساب موقعها بالمقارنة مع مرسيدس.

وقال المكسيكي: "أعتقد بأنّك كلما حاولت معرفة ما يفعله الآخرون كلّما خسرت أكثر، لذا لا فائدة من محاولة قراءة أيّ شيء. علينا فقط الانتظار حتّى التصفيات ورؤية موقع الجميع".

وأشار فيرشتابن مجدّدًا إلى أنّ سيارة "آر.بي16بي" لم تُظهر أيّة نقاط ضعفٍ خلال اختباراتها الأولى، وهو ما زاد من الآمال بأنّ ريد بُل ستكون قادرة على فرض تحدٍ جيّد على مرسيدس على الأقلّ.

وقال في هذا الصدد: "لا يُمكنك الحديث عن الحدود بعد لأنّنا قدنا السيارة في الأجواء الحارة فقط، ولكلّ حلبة متطلّبات مختلفة، لكن لديّ شعورٌ جيّدٌ في السيارة".

وأكمل: "كانت السيارة ثابتة بما فيه الكفاية للشعور بالراحة من جانبي. دائمًا ما هناك جوانب لتحسينها، لكنّنا نُقدّم تحديثات بشكلٍ متواصل وذلك ما سيفعله المهندسون".