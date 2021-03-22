فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
227 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
255 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
264 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

يرى ماكس فيرشتابن أنّ ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها تتّجه إلى عطلة نهاية الأسبوع الجاري الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد على أنّها أمام غريمتها الرئيسيّة مرسيدس.

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

حظي الهولنديّ بتجارب شتويّة مشجّعة مع ريد بُل، حيث أثبتت سيارة "آر.بي16بي" الجديدة سرعتها وثبات أدائها.

وتزامن ذلك مع تجارب صعبت لمرسيدس في البحرين شهدت معاناة لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس من توازنٍ ضعيفٍ لسيارة "دبليو12" في عدّة مناسبات.

لكنّ فيرشتابن قال: "بالتأكيد مثّلت التجارب بداية إيجابيّة بالنسبة إلينا، وبوسعنا أن نكون سعداء حيال عدد اللفّات التي أكملناها وفهمنا للسيارة، لكنّ ذلك لا يعكس أيّ شيء على صعيد الأداء".

وأضاف: "أعلم أنّ الجميع متحمّسٌ ويعتقد بأنّنا نقول ذلك للتضليل، لكنّ مرسيدس لا تزال هي الأوفر حظًا، كيف يُمكن استبعادها بعد أن فازت بسبعة ألقاب على التوالي؟".

ثمّ تابع: "أنا متأكّدٌ من أنّ مرسيدس كذلك ترغيب باعتقاد الجميع أنّنا الأوفر حظًا وأن يتمّ تسليط الضغط علينا، لكنّنا نركّز على أنفسنا فحسب. يُمكنكم التأكّد من أنّ الجميع في هذا الفريق وفي هوندا يدفعون للتغلّب عليهم وعلى كلّ من سيكون سريعًا هذا العام".

وأكمل: "أرى في كلّ موسم فرصة للتغلّب عليهم، لكنّنا سنكون أغبياء لو توقّعنا منافستهم بسهولة والنظر إلى التجارب والاعتقاد بأنّنا أمامهم. لا يسعني الانتظار حتّى الوصول إلى القسم الثالث من التصفيات والضغط".

وأردف: "حينها سنرى الجميع يستخدم الطاقة القصوى بكميّة وقود قليلة وحينها سنرى من قدّم تطويرات على صعيد الأداء، ومن ثمّ سنرى الأداء على مسافة السباق. لنأمل أن نكون جيّدين في كليهما".

من جانبه يعتقد سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن أنّه لا جدوى من محاولة ريد بُل احتساب موقعها بالمقارنة مع مرسيدس.

وقال المكسيكي: "أعتقد بأنّك كلما حاولت معرفة ما يفعله الآخرون كلّما خسرت أكثر، لذا لا فائدة من محاولة قراءة أيّ شيء. علينا فقط الانتظار حتّى التصفيات ورؤية موقع الجميع".

وأشار فيرشتابن مجدّدًا إلى أنّ سيارة "آر.بي16بي" لم تُظهر أيّة نقاط ضعفٍ خلال اختباراتها الأولى، وهو ما زاد من الآمال بأنّ ريد بُل ستكون قادرة على فرض تحدٍ جيّد على مرسيدس على الأقلّ.

وقال في هذا الصدد: "لا يُمكنك الحديث عن الحدود بعد لأنّنا قدنا السيارة في الأجواء الحارة فقط، ولكلّ حلبة متطلّبات مختلفة، لكن لديّ شعورٌ جيّدٌ في السيارة".

وأكمل: "كانت السيارة ثابتة بما فيه الكفاية للشعور بالراحة من جانبي. دائمًا ما هناك جوانب لتحسينها، لكنّنا نُقدّم تحديثات بشكلٍ متواصل وذلك ما سيفعله المهندسون".

المشاركات
التعليقات
ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة

المقال السابق

ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

28دقيقة
2
فورمولا 1

تحليل: هل تتّجه الفورمولا واحد للندم حول تغييرات القوانين مجدّدًا؟

22س
3
موتو جي بي

ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

10دقيقة
4
فورمولا 1

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟

5
فورمولا 1

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021

أحدث الأخبار
فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

28د
ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة
فورمولا 1

ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟

مدراء فرق الفورمولا واحد يرغبون بتجارب شتوية أطول في 2022
فورمولا 1

مدراء فرق الفورمولا واحد يرغبون بتجارب شتوية أطول في 2022

تحليل: هل تتّجه الفورمولا واحد للندم حول تغييرات القوانين مجدّدًا؟
فورمولا 1

تحليل: هل تتّجه الفورمولا واحد للندم حول تغييرات القوانين مجدّدًا؟

22س
أحدث ملفات الفيديو
كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
27د

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد 08:16
فورمولا 1
29د

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية 01:51
فورمولا 1
19س

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021 08:03
فورمولا 1
16-03-2021

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام 00:35
فورمولا 1
15-03-2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

تحليل: هل تتّجه الفورمولا واحد للندم حول تغييرات القوانين مجدّدًا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل تتّجه الفورمولا واحد للندم حول تغييرات القوانين مجدّدًا؟

ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021

مدراء فرق الفورمولا واحد يرغبون بتجارب شتوية أطول في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدراء فرق الفورمولا واحد يرغبون بتجارب شتوية أطول في 2022

فراي: هوس الفورمولا واحد بالسريّة في 2021 ليس بالأمر غير المألوف
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فراي: هوس الفورمولا واحد بالسريّة في 2021 ليس بالأمر غير المألوف

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس

أحدث الأخبار

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟

مدراء فرق الفورمولا واحد يرغبون بتجارب شتوية أطول في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدراء فرق الفورمولا واحد يرغبون بتجارب شتوية أطول في 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.