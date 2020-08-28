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فيرشتابن: ريد بُل حقّقت "نتائج أفضل من أداء السيارة" في 2020 حتّى الآن

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فيرشتابن: ريد بُل حقّقت "نتائج أفضل من أداء السيارة" في 2020 حتّى الآن

يعتقد ماكس فيرشتابن بأنّ فريقه ريد بُل "حقّق نتائج أفضل من الإمكانيّات الحقيقيّة للسيارة" عبر فصل سائقَي مرسيدس في ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد، وأنّ على الفريق "قبول الوضع" الذي يُواجهه الآن.

عانت ريد بُل لمجاراة مرسيدس على صعيد الوتيرة خلال السباقات الستّة الأولى من موسم 2020، خاصة على صعيد وتيرة اللفّة الواحدة في التصفيات.

لكنّ فيرشتابن كان قادرًا على الاقتراب من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس في السباقات، حيث حلّ ضمن أوّل مركزين في السباقات الأربعة الماضية، بما في ذلك تحقيقه الفوز بجائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد.

وبحديثه عن السباقات الستّة الأولى من الموسم قبيل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، قال فيرشتابن أنّ بوسع فريقه ريد بُل الشعور بالفخر بعد تحقيقه لنتائج أفضل من الأداء الحقيقيّ للسيارة بالنظر إلى أفضليّة وتيرة مرسيدس.

"بالنظر إلى الوتيرة النقيّة، فيجب عليهما أن يكونا بعيدين أمامي في ترتيب البطولة" قال فيرشتابن في إشارة إلى سائقَي مرسيدس.

وأضاف: "انسحبت في سباقٍ واحد، وتواجد بوتاس خارج النقاط بسبب ثقبٍ في إطاره. لكن بالطبع لم يكن محظوظًا حينها، ولم أكن محظوظًا كذلك في السباق الأوّل".

وأردف: "لكنّ التواجد في المركز الثاني في عدّة سباقات تمتّعت فيها مرسيدس بوتيرة أقوى يُعدّ شاهدًا على تحقيقنا لنتائج أفضل. أعتقد بأنّنا بلغنا أقصى ما يُمكننا تحقيقه. أنا سعيدٌ جدًّا بذلك".

وواصل شرحه بالقول: "بالنسبة لنا كفريق وبالنسبة لي شخصيًا فإنّنا لسنا هنا للاكتفاء بالمركز الثاني أو الثالث، نريد المنافسة على البطولة، لكن عليك قبول الوضع الذي نحن فيه، أعني أنّنا لسنا قادرين على المنافسة في الحقيقة".

وأكمل: "يبدو الوضع كذلك على الورق، لكن إن نظرتم إلى الوتيرة، فإنّنا بطيئون جدًا. نحن نعوّل الآن على مواجهة مرسيدس ليوم سيّئ أو محالفة بعض الحظّ لنا من أجل الفوز بالسباقات. لذا لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

وكان فيرشتابن قادرًا على التغلّب على سائقَي مرسيدس خلال جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى من خلال إدارته الأفضل للإطارات الألين بالمقارنة مع مرسيدس.

واعتُمدت ذات خيارات الإطارات لجائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، لكنّ فيرشتابن يشكّ في أنّ ذلك سيُوفّر ذات الفرصة لريد بُل بالنظر إلى الأحوال الجويّة الأبرد في سبا.

وقال حيال ذلك: "قلنا: نحتاج للحرارة، نحتاج للحرارة، لكنّنا هُزمنا بالتأكيد في الحرارة في برشلونة".

وأضاف: "ربّما كان بوسعنا القيام ببعض الأمور على نحوٍ أفضل. لكنّ الفارق هكذا، حتّى مع بعض التحسينات في الإعدادات فلن يتغيّر الكثير".

وأكمل: "ربّما ستُساعد الإطارات. لا أعلم. لكن لن تكون الأجواء حارة بما فيه الكفاية. الوضع صعب، لكن أميل لأن أكون واقعيًا ولا أحبّ التخيّلات. ستكون مهمّة صعبة لكنّني سأحاول التواجد على منصّة التتويج بالتأكيد".

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