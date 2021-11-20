فيرشتابن: ريد بُل تعاني أكثر من المعتاد في قطر

لم يخُض الهولندي نهاية أسبوع سلسة في قطر، حيث عانت ريد بُل من مشاكلها المستمرة مع الجناح الخلفي حتى التصفيات.

لكنّه ظلّ متفائلًا أن بمقدوره القيام بأمر استثنائي يضعه على قطب الانطلاق الأول لسباق الأحد على حلبة لوسيل.

وكان فيرشتابن على بُعد 0.095 ثانية من هاميلتون على إطارات سوفت في القسم الأول للتصفيات، لكنّه لم يتمكن من استخلاص أكثر من ذلك للتفوّق على غريمه لاحقًا.

حيث حلّق هاميلتون وحيدًا في القسم الحاسم، ليُكمله في الصدارة بفارق 0.455 ثانية أمام سائق ريد بُل.

ومع الخروج الموجع لسيرجيو بيريز من القسم الثاني، وبالرُغم من انتقاله إلى إطارات سوفت في محاولته الأخيرة، فقد اعترف فيرشتابن بأن الوضع ليس مثاليًا لفريقه في نهاية هذا الأسبوع.

فقال: "أعتقد بأننا نفتقر لبعض الوتيرة، حيث أن الوضع صعب بعض الشيء علينا في الوقت الحالي".

وأضاف: "كان بمقدوركم رؤية ما حدث في التصفيات وكيف لم يتواجد تشيكو حتى في القسم الحاسم. وذلك يُظهر أننا بالتأكيد نعاني أكثر من المعتاد".

وتابع: "لكن بغض النظر، ما زلنا نتواجد في المركز الثاني، ولدينا كل شيء لننافس عليه غدًا. لكنني آمُل لو كنا حققنا أفضل من ذلك اليوم".

هذا وتعني الطبيعة عالية السرعة للحلبة والافتقار لمناطق الكبح الشديد وجود فرص قليلة للتجاوز، كما سيساعد في ذلك مستويات التآكل المنخفضة في السباق.

لكن وبينما يظن البعض بأن السباق سيُحسم بالتوجّه إلى المنعطف الأول، إلّا أن فيرشتابن ما يزال يُبقي على انفتاحه بوجود فرص محتملة.

حيث قال: "من الصعب دومًا الجزم بما سيحدث، لا سيّما وأننا لم نخض سباقًا هنا من قبل، لذلك هنالك الكثير من علامات الاستفهام. لكنني لا أفكّر في هذه الأمور كثيرًا. علينا فقط العمل على انطلاقتنا ومن ثمّ سنرى أين سنكون".

جديرٌ بالذكر أنّ فيرشتابن يتقدم حاليًا في صدارة ترتيب البطولة بفارق 14 نقطة أمام هاميلتون مع بقاء 3 سباقات على نهاية الموسم.