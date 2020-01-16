فيرشتابن: ريد بُل ترغب بالعودة إلى الهيمنة على الفورمولا واحد

ما بين موسمَي 2010 و2013، أحرزت ريد بُل أربعة ألقاب مصنّعين وسائقين، مع سيباستيان فيتيل، الذي نجح بنهاية موسم 2013 عادلَ رقم ألبيرتو أسكاري مع تسعة انتصارات متتالية.

لكن، لم ينجح أي سائق لريد بُل بالاقتراب من 100 نقطة خلف الفائز باللقب طوال حقبة المحركات الهجينة التي انطلقت في العام التالي.

بالرغم من هذا، جدّد فيرشتابن - الذي أحرز الفوز بثمانية سباقات مع ريد بُل منذ انضمامه إلى الفريق الأساسي عام 2016 - عقده مع العلامة النمساوية، حيث سيبقى ضمن صفوفها حتى 2013.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل الإعلان عن عقده الجديد مع ريد بُل، قال فيرشتابن: "من الجميل للغاية التواجد ضمن هذا الفريق، إنه أمر ممتع حقاً، ما أعتقد أنه مهم للغاية بالنسبة للفريق".

وأكمل: "الجميع متفقون جيداً مع بعضهم البعض. وجميعنا نودّ الفوز، لدينا ذهنية المنتصرين".

وتابع: "الجميع على المسار وفي المصنع، متحفزون كي يثبتوا للجميع قدرتنا في العودة لأيام هيمنة ريد بُل. نود المحاولة واستعادة تلك الأيام".

وحين سُئِل إن كان يهدف لبناء الفريق حوله بالطريقة نفسها التي تعتمدها مرسيدس مع لويس هاميلتون، أجاب الهولندي: "نعم. جميعنا نعمل على نفس الهدف. الفوز بالسباقات، الفوز باللقب".

ويعمل فيرشتابن مع جيانبيرو لامبياز مهندس السباق منذ أولى مشاركاته في ريد بُل، حيث يرى أن هذا التحالف سار بشكل جيد جداً.

فقال: "أعتقد أننا كلانا شخصان صريحان. وصادقان جداً".

وأكمل: "يمكننا القول بصراحة لبعضنا البعض حين نقدم يوماً سيئاً. وهذا ما أحبه".

واسترسل: "كما أنه شخص لا يحب الكلام كثيراً. لا أحب الكلام أثناء العمل، فذلك ليس عملاً بالنسبة لي. وهو مثلي في هذا المجال".

واختتم: "لذا التواصل القصير المفيد هو الأفضل بالنسبة لي، على مدار المواسم بتنا نعرف بعضنا أكثر. أحياناً أعتقد أنه بات يخمّن بالضبط ما سأقوله".