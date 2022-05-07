فيرشتابن: ريد بُل تحتاج لجعل عطل نهاية الأسبوع "أقلّ صعوبة"

كان حامل لقب البطولة في المركز الأوّل المؤقّت بعد سلسلة اللفّات الأولى في القسم الثالث من تصفيات السبت، لكنّ خطأ في المنعطفين الخامس والسادس في محاولته الأخيرة، بالتزامن مع تحسين سائقَي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن لزمنيهما، تسبّب في تراجعه إلى المركز الثالث خلفهما تواليًا.

واعترف فيرشتابن بأنّه لم يتوقّع أن يكون ضمن دائرة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل بالنظر إلى قدر الوقت الذي خسره بالأمس على حلبة ميامي الدوليّة الجديدة، حيث أخّر تغيير علبة التروس بدايته للتجارب الثانية، قبل أن يُواجه مشكلة هيدروليكيّة ليقتصر على لفّة يتيمة في الحصّة بأكملها.

وبعد خسارته لهكذا وقتٍ ثمين على الحلبة، تعيّن على فيرشتابن التعويض في التجارب الثالثة وإجراء طلعات طويلة، حيث يشعر بأنّ ريد بُل بحاجة لتفادي المشاكل الميكانيكيّة في المستقبل، وذلك بعد مواجهته لمشاكل تقنيّة أخرى سابقة أدّت إلى انسحابه في البحرين وأستراليا.

وقال: "أنا مسرورٌ بهذه التصفيات بشكلٍ عام. أكملت أربع أو خمس لفّات فقط بالأمس".

وأكمل: "لذا كنت لا أزال أتعلّم المسار طوال هذا اليوم، وأحاول إيجاد توازن جيّد للسيارة. لذا فإنّ حقيقة تنافسيّتي بهذا الشكل في التصفيات تركتني متفاجئًا بعض الشيء لأنّه ليس من السهل تعلّم هذه الحلبة".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل وشارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

ثمّ تابع: "تريد التواجد في قطب الانطلاق، لكن بناءً على موقعنا بالأمس، فأعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ جيّدٍ حقًا".

وأردف: "لكن علينا بدء جعل عطل نهاية الأسبوع أقلّ صعوبة لأنّك تعلم أنّ الوضع سيكون صعبًا هكذا، لكن لدينا فرصة جيّدة للغد".

وأضاف: "لدينا سرعة قصوى جيّدة، أعتقد بأنّ التحكّم في السيارة جيّد. لذا أتطلّع قدمًا للسباق".

ويشعر فيرشتابن بأنّه ستكون لديه فرصٌ للهجوم على ثنائيّ فيراري أمامه خلال السباق، وحافظ على تفاؤله بأنّه سيحصل على فرص من خلال الاستراتيجيّة ومستويات التجاوز على الحلبة الجديدة.

وقال: "المسار زلقٌ خارج خطّ التسابق. لكن سنرى. قد تحدث الكثير من الأشياء غدًا. أعتقد بأنّ الأجواء ستكون حارة أكثر من اليوم. لذا سيعتمد الأمر كذلك على مدى صمود الإطارات وسلوكها كذلك".